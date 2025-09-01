Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

01. septembra 2025

V Paríži bude samit o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu


Lídri Francúzska a Británie budú vo štvrtok spolupredsedať v Paríži samitu takzvanej „koalície ochotných“. Na stretnutí budú „diskutovať o práci na bezpečnostných zárukách pre ...



france_germany_15807 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Lídri Francúzska a Británie budú vo štvrtok spolupredsedať v Paríži samitu takzvanej „koalície ochotných“. Na stretnutí budú „diskutovať o práci na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu". Uviedol to úrad francúzskeho prezidenta.


Na samite bude zastúpených približne 30 prevažne európskych krajín. Niektorí lídri sa zúčastnia osobne a iní prostredníctvom videa, uviedol Elyzejský palác. Podľa zdroja agentúry AFP sa na schôdzke plánuje zúčastniť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministri z „koaličných“ krajín budú v stredu diskutovať o vojenskej podpore Ukrajiny, dodal hovorca francúzskeho ministra obrany Sébastiena Lecornua.

Neočakáva sa, že sa na štvrtkovom stretnutí zúčastní americký prezident Donald Trump, povedal zdroj AFP. Trump minulý mesiac rokoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške, ale stretnutie neprinieslo žiadny prelom.


