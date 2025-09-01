|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
|Denník - Správy
V Paríži bude samit o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu
Lídri Francúzska a Británie budú vo štvrtok spolupredsedať v Paríži samitu takzvanej „koalície ochotných“. Na stretnutí budú „diskutovať o práci na bezpečnostných zárukách pre ...
1.9.2025 (SITA.sk) - Lídri Francúzska a Británie budú vo štvrtok spolupredsedať v Paríži samitu takzvanej „koalície ochotných“. Na stretnutí budú „diskutovať o práci na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu". Uviedol to úrad francúzskeho prezidenta.
Na samite bude zastúpených približne 30 prevažne európskych krajín. Niektorí lídri sa zúčastnia osobne a iní prostredníctvom videa, uviedol Elyzejský palác. Podľa zdroja agentúry AFP sa na schôdzke plánuje zúčastniť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministri z „koaličných“ krajín budú v stredu diskutovať o vojenskej podpore Ukrajiny, dodal hovorca francúzskeho ministra obrany Sébastiena Lecornua.
Neočakáva sa, že sa na štvrtkovom stretnutí zúčastní americký prezident Donald Trump, povedal zdroj AFP. Trump minulý mesiac rokoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške, ale stretnutie neprinieslo žiadny prelom.
Zdroj: SITA.sk - V Paríži bude samit o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
