Proces v kauze vraždy „pre pocit“ pokračuje, znalec vylúčil duševnú chorobu u Rudolfa aj Milana

Uvoľnenie nahromadeného napätia

Milan sa chce viazať na iné osoby

Aké je to zabiť človeka

Telo ukázal niekoľkým kamarátom

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dvojica obžalovaných v kauze vraždy „pre pocit" netrpí žiadnou duševnou chorobou. Uviedol to v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku psychiater Ivan André.Ako uviedol, u obžalovaného Rudolfa D. je možné registrovať poruchu osobnosti, tá však vzhľadom na jeho vek 20 rokov nie je ustálená.„Rozvíja sa disocíálny osobnostný vývoj," povedal znalec André. Pokiaľ ide o Milana J., ten sa pri spáchaní skutku podľa Andrého podriadil dominantnému Rudolfovi D. „Ochranné opatrenia z medicínskeho hľadiska nie sú namieste," doplnil psychiater.Podľa znalca z oblasti psychológie Dušana Kešického je pri zhodnotení všetkých faktorov prognóza resocializácie obžalovaného Rudolfa D. relatívne negatívna. Nie je to však podľa neho možné konštatovať definitívne vzhľadom na jeho pomerne nízky vek.„Ja nemôžem zamietnuť možnosť toho, že dôjde k resocializácii," skonštatoval Kešický. Spáchaný skutok je podľa neho dôsledkom snahy Rudolfa D. uvoľniť nahromadené napätie.„Cítil, že mu takýto skutok pomôže v stave vysokej úzkosti," uviedol psychológ. Zároveň zhodnotil, že riziko agresívneho správania je u obžalovaného momentálne veľmi vysoké. To sa však môže znižovať v súvislosti so zvyšovaním „zrelosti".V prípade Milana J. je podľa Kešického prognóza resocializácie vyvážená. Zároveň skonštatoval, že obžalovaný má potrebu viazať sa na iné osoby. „Viaže sa k tomu, kto je ochotný ho prijať," povedal.Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvaja muži mali podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždiť len preto, lebo jeden z nich chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“.Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu. Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie".Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných tiež skočil na krk. Rudolf D. následne podrezal obeti hrdlo a Milan J. mu zarezal sklennou črepinou do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.Podľa svedeckých výpovedí Rudolf D., ktorý bol už v minulosti trestaný pre ublíženie na zdraví a výtržníctvo, po vražde ukázal telo obete niekoľkým kamarátom. Zároveň sa im vyhrážal pokiaľ by vec ohlásili.Obaja obžalovaní, ktorí na začiatku procesu priznali vinu, sú stíhaní väzobne. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v tejto súvislosti avizoval, že v prípade Rudolfa D., ktorý mal byť hlavným strojcom útoku, bude navrhovať doživotný trest.