Rezort obrany: Rovnaké možnosti na zvýšenie platov majú aj iné rezorty

Bratislava 28. augusta (TASR) - Plánované zvyšovanie platov profesionálnych vojakov sa nevzťahuje na príslušníkov iných bezpečnostných zborov. Ich odbory to kritizujú. "" uviedla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.Ministerstvo tak reagovalo na otvorený list odborových zväzov polície hasičov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorý poslali premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD). Žiadajú v ňom rovnaké platové podmienky pre všetky ozbrojené a záchranné zložky.uviedla Capáková. Pripomenula, že na Slovensku neexistuje jednotný systém odmeňovania bezpečnostných zborov, ale jednotlivé zložky majú vlastné zákony.Rezort obrany chce podľa jej slov novelou zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov dosiahnuť adekvátne hodnotenie vojakov.vysvetľuje. Oceniť chcú aj dlhoročné skúsenosti. Novelu už schválila vláda.Odborové zväzy v liste premiérovi vysvetľujú, že nástupný plat vojakov by mohol byť v prípade odsúhlasenia zmien v ich odmeňovaní parlamentom nepomerne vyšší. Od januára 2020 by podľa ich slov mohli mať so všetkými príslušnými príplatkami policajti plat zhruba o 278 eur menší ako vojaci, príslušníci ZVJS o 305 eur a hasiči o 376 eur.Aktívny prístup rezortu obrany chápu a nie sú proti nemu. Obávajú sa však odchodu príslušníkov ich zložiek do armády a toho, že pri nástupe do ozbrojených zložiek štátu si väčšina záujemcov pre nepomer platov vyberie skôr povolanie vojaka. Od vlády podľa svojich slov očakávajú riešenie, ktoré zabráni destabilizácii ostatných ozbrojených a záchranných zložiek štátu.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) zmeny v platoch vojakov minulý týždeň vo vláde nepodporila. Platy vojakov, policajtov, hasičov a horských záchranárov by sa mali podľa nej riešiť spoločne a za rovnakých podmienok. Dodala vtedy, že v súvislosti s možnosťami zatraktívnenia týchto profesií rokovala aj s Ministerstvom financií SR.," skonštatovala Saková.Profesionálni vojaci by mohli byť odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Predpokladá to návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov schválený vládou SR. Spôsob odmeňovania chce rezort obrany zmeniť aj pre spravodlivosť a lepšiu konkurencieschopnosť profesie. Verí, že novela zákona vytvára predpoklady na zvýšenie záujmu o vojenské povolanie.