Opravenú petržalskú hrádzu odovzdali oficiálne do používania

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) – Takmer 1,5-kilometrový úsek opravenej protipovodňovej hrádze medzi Petržalkou a Čunovom v pondelok odovzdali oficiálne do používania. Výmenu asfaltového povrchu na petržalskej hrádzi zrealizoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) počas augusta.Minister životného prostredia SR László Sólymos pripomenul, že rekonštrukcia sa realizovala na základe uznesenia vlády SR, ktorá sa v decembri 2017 zaoberala rozvojom a potrebami hlavného mesta.uviedol Sólymos v súvislosti s opravou asfaltového povrchu hrádze.spresnil riaditeľ Odštepného závodu Bratislava – Slovenský vodohospodársky podnik Jozef Dúcz o prácach na úseku od čistiarne odpadových vôd v Čunove až po úsek pri Dolnozemskej ceste v Petržalke.pripomenul fakt, že s opravou boli vodohospodári hotoví už 28. augusta.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ocenil, že sa v spolupráci s vládou uskutočnila v hlavnom meste ďalšia investícia do zdravého životného štýlu.povedal.Šéf envirorezortu naznačil, že v podobných projektoch by sa malo pokračovať.uviedol minister.Zástupca SVP dodal, že v rámci Vodného diela (VD) Gabčíkovo, ktoré bolo sprevádzkované v roku 1992, majú vybudované asfaltové povrchy svoju životnosť, preto bude potrebné postupne obmieňať povrch na korune hrádze.povedal Dúcz.