SaS: Správa OLAF dokazuje, že ide o jeden z najväčších podvodov

Bratislava 10. septembra (TASR) – Zistenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o colných podvodoch v hodnote približne 300 miliónov eur, ktoré sa mali týkať tovaru vstupujúceho do Európskej únie (EÚ) cez Slovensko, dokazujú, že ide o jeden z najväčších colno-daňových podvodov v histórii Slovenskej republiky. Skonštatoval to opozičný poslanec strany Sloboda a solidarita (SaS) Jozef Rajtár na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Prezident Finančnej správy (FS) SR František Imrecze by podľa Rajtára už nemal zastávať svoju funkciu, zároveň vyzval ministra financií Petra Kažimíra a premiéra Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD), aby začali okamžite konať. Ak Kažimír nezačne konať, môže podľa Rajtárových slov dôjsť aj k jeho odvolávaniu.Poslanec reagoval aj na pondelkový mimoriadny brífing Imreczeho, na ktorom sa zúčastnil aj riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. "Títo dvaja ľudia, dnes, keď prišli do práce, mali si nájsť zamknuté kancelárie a svoje osobné veci naskladané v škatuli," podotkol Rajtár. Imrecze na brífingu uviedol, že ho nekontaktoval nikto z opozičných poslancov, aby im bolo vysvetlené preclievanie tovaru. "Opoziční poslanci nemajú záujem vedieť fakty," podotkol Imrecze.Kauza zahŕňa omnoho vyššiu sumu ako 300 miliónov eur, zdôraznil Peter Cvik, bývalý námestník generálneho riaditeľa colnej správy. Ako dodal, nikto zatiaľ nespomenul daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa mala vybrať vo výške 20 %. Podľa neho to znamená ďalších 800 miliónov eur a suma celkovej škody teda mala byť 1,2 miliardy eur. "Tu ide o základnú finančnú stabilitu nášho štátu," podotkol Rajtár, pričom dodal, že budú rokovať aj s ostatnými opozičnými stranami.Cvik v súvislosti s pondelkovými tvrdeniami Imreczeho poznamenal, že colníci majú sedem spôsobov, ako náhradnou metódou určiť colnú hodnotu tovaru. Suma, ktorú bude musieť SR zaplatiť, bude podľa neho mimoriadne vysoká. "Jediné, čo môže SR vyrokovať, prípadne, je splátkový kalendár," dodal Cvik s tým, že konanie by mohlo byť ukončené ešte tento rok.Prezident finančnej správy na brífingu uviedol, že Európska komisia (EK) nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s EÚ diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy. O prípade koncom minulého týždňa informoval Denník N.OLAF podľa Imreczeho určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu colne rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie, najmä z Číny. Na základe tejto metodiky však podľa Imreczeho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila. SR takýto postup odmieta. "My nemienime akceptovať to, že by sme mali tento colný dlh zaplatiť, a budeme sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi," zdôraznil Imrecze.