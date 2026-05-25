Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
Včera Archív správ Nastavenia
25. mája 2026
Spor v koalícii sa vyostruje, Danko plánuje doručiť Ficovi návrh na odvolanie Tarabu
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko plánuje v utorok 26. mája doručiť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Šéf národniarov to uviedol pre médiá po rokovaní koaličnej rady a po stretnutí s predsedom vlády.
SNS chce zachovať funkčnosť vlády
„V tejto chvíli svoju pozíciu k podpredsedovi vlády Tarabovi nemením a po včerajších vyjadreniach ani meniť nemôžem,” uviedol. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. „Politika je o kompromisoch,” vyjadril sa Danko. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr.
Prízvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady SR bude bezproblémová, neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september.
O možnej náhrade za Tarabu sa nehovorilo
Danko považuje za prirodzené, že ako predseda SNS nesie zodpovednosť za rezort, je presvedčený, že má právo vznášať požiadavky či výhrady. „Chceme túto situáciu politicky vyriešiť v priebehu tohto týždňa,” dodal. Samotný premiér ešte minulý týždeň uvádzal, že sa žiadna rekonštrukcia vlády nechystá, ministra Tarabu sa zastal. Problematika veľkej rekonštrukcie vlády podľa Danka témou nebola. Akcentoval, že postoj SNS je obhajovať ich stranícke záujmy, no zároveň nerozbiť vládu.
„Mám povinnosť za SNS presadzovať program, aj našich ministrov v niektorých veciach prosiť alebo im dávať možnosť realizovať náš program,” uviedol. Témou podľa neho nebolo ani meno predpokladanej náhrady za Tarabu. „Chcem vás ubezpečiť, že to bude dôstojné, že nikto na nikoho nebude kydať ani útočiť,” deklaroval šéf SNS. Zmena koaličnej zmluvy podľa neho nie je v hre.
Zdroj: SITA.sk - Spor v koalícii sa vyostruje, Danko plánuje doručiť Ficovi návrh na odvolanie Tarabu © SITA Všetky práva vyhradené.
