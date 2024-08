Oravskú priehradu začínajú po 70-tich rokoch fungovania rekonštruovať

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začína po 7O-tich rokoch fungovania Oravskej priehrady s jej rekonštrukciou. Informovali o tom v utorok z rezortu životného prostredia. Obnova a s ňou súvisiace práce na znižovaní hladiny sa uskutočnia počas augusta a septembra, následne nádrž napustia na bežnú úroveň.





Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) ide o najväčšiu slovenskú priehradu, ktorá má nielen národohospodársky, ale aj ekologický význam. "Garantujem, že ochrana toho najhodnotnejšieho, čo na Slovensku máme - vody, je pre mňa absolútnou prioritou. Chcem, aby si na prvom mieste plnili zákonnú úlohu na to určené štátne firmy a mali na to aj peniaze," ubezpečil.Taraba zdôraznil, že realizované opatrenia zvýšia efektivitu a spoľahlivosť vodnej stavby pri povodniach. Zabezpečia tiež stabilné dodávky kvalitnej pitnej vody a prispejú k spoľahlivej výrobe čistej elektrickej energie z vody.Závery technicko-bezpečnostného dohľadu ukázali, že je nevyhnutná rekonštrukcia a výmena vodiacich prvkov provizórneho hradenia, vrátane nevyhnutných úprav súvisiacich konštrukcií. Podľa generálneho riaditeľa SVP Jozefa Moravčíka budú demontáž a následnú montáž vodiacich prvkov robiť potápači pod vodnou hladinou. "Toto opatrenie je dôležité z dôvodu minimalizovať obmedzenia prevádzky a rekreácie. V tejto súvislosti pristúpime k zníženiu hladiny v nádrži pod prah klapiek na kótu 597 metrov nad morom, čo je v porovnaní s jej bežnou hladinou o dva metre menej," povedal Moravčík.Riaditeľ zdôraznil, že na opravu čakali dlhých osem rokov. Zdĺhavá bola najmä akumulácia finančných zdrojov. "Súťaž bola vyhodnotená na 225.000 eur bez DPH," poznamenal.Vodohospodári navrhli rekonštrukčné práce tak, aby mali čo najmenší vplyv na dopravu. Obmedzenia konzultovali s dotknutými samosprávami aj úradmi. Prejazd vozidiel bude čiastočne obmedzený v čase realizácie opravy, a to v časti jazdného pruhu smer Trstená - Námestovo. Druhý pruh v smere Námestovo - Trstená bude v bežnom režime.Oravská priehrada sa rozprestiera na ploche 3347 hektárov a má najväčší objem vody, celkom 367.152.000 metrov kubických. Vodná stavba je jednou z 302 nádrží, ktoré spravuje SVP.