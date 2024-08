Ministerka Šimkovičová odvolala troch členov Rady Fondu na podporu umenia

Odvolanáje etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery . Venuje sa vydavateľskej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.Odvolaná členka Rady FPUje absolventkou Teórie a kritiky divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave . Dlhodobo sa venuje reflexii divadla a súčasného tanca a s tým súvisiacej redakčnej a pedagogickej činnosti.Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka v časopise kød – konkrétne ø divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou nezávislej platformy MLOKi a iniciátorkou workshopov kritického myslenia a písania o súčasnom umení Píš, ako tancujú. V priebehu rokov pôsobila aj ako kurátorka viacerých divadelných festivalov.V rámci doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií VŠMU sa zameriavala na tvorivé tendencie nezávislej divadelnej a tanečnej scény na Slovensku. Okrem teatrologickej činnosti sa aktuálne venuje aj divadelnej a tanečnej dramaturgii.Odvolaný člen Rady FPUje absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na strategický manažment. Od roku 2001 do roku 2016 pracoval v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko (podprogram MEDIA).Od roku 2017 ako riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu zodpovedá za domácu a medzinárodnú prezentáciu súčasnej slovenskej kinematografie a audiovizuálneho dedičstva. Zároveň od roku 2014 pôsobí ako jeden z kurátorov Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu Kina Lumière.Bol hosťujúcim lektorom vo Filmovom kabinete, je autorom textov a prekladov na tému klasickej a súčasnej kinematografie publikovaných v rôznych časopisoch, odborných publikáciách a zborníkoch. Od roku 2017 je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. V roku 2023 sa stal členom Európskej filmovej akadémie . Je slovenským zástupcom v European Film Promotion a v máji 2023 bol zvolený do Rady riaditeľov European Film Promotion.