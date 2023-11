Orbán hrozí Európskej únii, chce zablokovať kandidatúru Ukrajiny na členstvo v bloku

Proces rozširovania

Vojenské víťazstvo Ukrajiny

22.11.2023 - Maďarský premié r Viktor Orbán hrozí Európskej únii (EÚ), že zablokuje kandidatúru Ukrajiny na členstvo v bloku. Predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi napísal list, v ktorom tvrdí, že oficiálnu kandidatúru, ktorú začiatkom mesiaca odporučila Európska komisia by lídri členských štátov nemali prijať. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.„Európska rada nie je schopná... dohodnúť sa na budúcnosti procesu rozširovania, pokiaľ sa nenájde konsenzus o našej budúcej stratégii voči Ukrajine,“ napísal.Lídri EÚ majú na 14. a 15. decembra naplánované stretnutie, pričom prioritou ich agendy je rozhodnutie o tom, či by mala Únia začať prístupové rokovania s Ukrajinou alebo nie.Vedúci predstavitelia Európskej rady podľa Orbána „musia viesť úprimnú a otvorenú diskusiu o uskutočniteľnosti strategických cieľov EÚ na Ukrajine, ktorých cieľom je v súčasnosti dosiahnuť vojenské víťazstvo Ukrajiny a vojenskú porážku Ruska so zámerom vyvolať v Rusku zásadné politické zmeny“. „Považujeme tieto ciele za reálne dosiahnuteľné?“ pýtal sa.List je zjavne súčasťou Orbánovho sporu s EÚ o uvoľnenie 30 miliárd eur zo zdrojov, ktoré Únia zadržala pre obavy o právny štát a korupciu v Maďarsku.