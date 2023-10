Ruský veľvyslanec v USA: Dodávka ATACMS Ukrajine je vážnou chybou

Rozhodnutie Washingtonu dodať Ukrajine rakety dlhého doletu ATACMS je závažnou chybou, uviedol v stredu ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov.





"Rozhodnutie Bieleho domu poslať Ukrajincom rakety dlhého doletu je závažnou chybou. Dôsledky tohto kroku, ktorý bol úmyselne ukrytý pred verejnosťou, budú najvážnejšieho charakteru," uviedol Antonov vo vyhlásení.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer potvrdil, že ukrajinská armáda po prvý raz použila proti Rusku strely dlhého doletu ATACMS od Spojených štátov. Vyjadril im za to "mimoriadnu vďačnosť" a bez bližších podrobností dodal, že tieto strely sú presné a osvedčili sa.Kyjev dlhodobo žiada Washington o dodávky takýchto taktických striel. Americkí predstavitelia sa však obávali, že ukrajinské sily by nimi mohli zasiahnuť ruské územie, čo by viedlo k eskalácii konfliktu s Moskvou.Biely dom dodávky rakiet ATACMS v utorok po prvý raz oficiálne potvrdil. "Domnievame sa, že tieto ATACMS významne posilnia potenciál Ukrajiny na bojisku bez toho, aby sme ohrozili našu vojenskú pripravenosť," uviedla hovorkyňa Rady pre národnú bezpečnosť Adrienne Watsonová.ATACMS majú dolet okolo 300 kilometrov, pri raketách poskytnutých Ukrajine ho však znížili na 165 kilometrov, priblížila Watsonová. Dodávka podľa nej prebehla "nedávno".