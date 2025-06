Slovenská pošta zruší 26 pobočiek, rozšíri však možnosti využitia BalíkoBOXov a digitálnych služieb

Ukončenie prevádzky prvých pobočiek

Doručovanie poštovými doručovateľmi ostáva bez zmeny

27.6.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta pokračuje v transformácii s cieľom dlhodobo udržateľného rozvoja a modernizácie poštovej infraštruktúry. V rámci optimalizácie pobočkovej siete dôjde v prvej etape k ukončeniu prevádzky 26 pôšt v krajských mestách, pričom nástupnícke pobočky budú posilnené a služby naďalej dostupné. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla agentúre SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová Tento krok reaguje na dlhodobé trendy v správaní zákazníkov, pokles tradičnej listovej korešpondencie a rastúci záujem o digitálne a kuriérske služby. "Našou úlohou je zabezpečiť dostupnosť služieb v súlade s požiadavkami verejnosti, a zároveň zodpovedne nakladať so zdrojmi v záujme ekonomickej udržateľnosti spoločnosti. Riešením je zodpovedná optimalizácia hustej, nákladnej a neefektívnej poštovej siete v krajských mestách, ktorá napriek svojej veľkosti nezodpovedá potrebám ich obyvateľov," vysvetľuje riaditeľka obchodu a podpredsedníčka predstavenstva Slovenskej pošty Melinda Burdanová Ukončenie prevádzky prvých 13 pobočiek, ktoré schválil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , sa uskutoční k 1. augustu, resp. k 1. septembru 2025. Termín transformácie ďalších pobočiek bude známy po doriešení špecifík a posúdení pôšt regulátorom.Všetky služby budú naďalej dostupné na nástupníckych pobočkách so zjednotenými otváracími hodinami a posilnenými priehradkami. Obyvatelia budú informovaní prostredníctvom vývesiek a letákovej kampane.Slovenská pošta zároveň rozširuje možnosti využitia BalíkoBOXov digitálnych služieb . Mobilná aplikácia umožňuje sledovať zásielky v reálnom čase, podať ich bez čakania, presmerovať na inú adresu alebo do BalíkoBOXu, zmeniť dátum doručenia či predĺžiť uloženie na pošte. Aplikácia ponúka aj prehľad otváracích hodín pobočiek a dostupnosť BalíkoBOXov.Doručovanie poštovými doručovateľmi na dennej báze zostáva bez zmeny. Väčšina poštových služieb, ktoré občania najčastejšie využívajú, prichádza priamo do domácností prostredníctvom doručovateľa. Zákazníci môžu využiť aj opakované doručenie, preposlanie zásielky na inú adresu alebo poštu, či splnomocniť inú osobu na vyzdvihnutie zásielok."Dlhodobé analýzy ukazujú, že zákazníci čoraz častejšie využívajú BalíkoBOXy a kuriérov Slovenskej pošty – alternatívy, ktoré umožňujú pohodlný výdaj a podaj zásielok v nimi preferovanom čase, zvyšujú ich komfort a dostupnosť služby," dodáva Burdanová.Cieľom Slovenskej pošty je aj naďalej zlepšovať kvalitu služieb a prispôsobovať ich aktuálnym potrebám zákazníkov.