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22. júla 2026
Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach: Zrážku so zverou neprežil 20-ročný motorkár – FOTO
Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach si vyžiadala život 20-ročného motorkára, ktorý po náhlom strete s lesnou zverou utrpel smrteľné zranenia. Život 20-ročného motorkára si vyžiadala
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22.7.2026 (SITA.sk) - Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach si vyžiadala život 20-ročného motorkára, ktorý po náhlom strete s lesnou zverou utrpel smrteľné zranenia.
Život 20-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v utorok 21. júla v podvečerných hodinách na ceste I/65 v katastri mesta Turčianske Teplice. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič riadil motocykel značky Kawasaki v smere jazdy od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu, pričom mu náhle do jazdnej dráhy vbehla lesná zver.
Následkom stretu so zverou motorkár spadol a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Apelujeme na vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy,“ uviedla Šefčíková.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach: Zrážku so zverou neprežil 20-ročný motorkár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Život 20-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v utorok 21. júla v podvečerných hodinách na ceste I/65 v katastri mesta Turčianske Teplice. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič riadil motocykel značky Kawasaki v smere jazdy od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu, pričom mu náhle do jazdnej dráhy vbehla lesná zver.
Následkom stretu so zverou motorkár spadol a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Apelujeme na vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy,“ uviedla Šefčíková.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach: Zrážku so zverou neprežil 20-ročný motorkár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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