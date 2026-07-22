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22. júla 2026

Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach: Zrážku so zverou neprežil 20-ročný motorkár – FOTO


Tagy: Motorkár Tragická dopravná nehoda žilinská policajná hovorkyňa Zrážka motocyklistu so zverou

Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach si vyžiadala život 20-ročného motorkára, ktorý po náhlom strete s lesnou zverou utrpel smrteľné zranenia. Život 20-ročného motorkára si vyžiadala



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motorka nehoda jpg 676x450 22.7.2026 (SITA.sk) - Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach si vyžiadala život 20-ročného motorkára, ktorý po náhlom strete s lesnou zverou utrpel smrteľné zranenia.


Život 20-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v utorok 21. júla v podvečerných hodinách na ceste I/65 v katastri mesta Turčianske Teplice. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič riadil motocykel značky Kawasaki v smere jazdy od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu, pričom mu náhle do jazdnej dráhy vbehla lesná zver.

Následkom stretu so zverou motorkár spadol a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Apelujeme na vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy,“ uviedla Šefčíková.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Turčianskych Tepliciach: Zrážku so zverou neprežil 20-ročný motorkár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Motorkár Tragická dopravná nehoda žilinská policajná hovorkyňa Zrážka motocyklistu so zverou
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