Orbán vyhral vďaka svojmu vytvorenému systému, opozičný líder Márki-Zay hovorí o nerovnom boji

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarský opozičný líder Péter Márki-Zay akceptoval prehru v nedeľňajších parlamentných voľbách. Tvrdí však, že vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána zvíťazila vďaka systému, ktorý si sama vytvorila.„Vopred sme vedeli, že to bude mimoriadne nerovný boj,“ povedal Márki-Zay. „Nespochybňujeme, že Fidesz vyhral tieto voľby. To, že tieto voľby boli demokratické a slobodné, je, samozrejme, niečo, o čom naďalej polemizujeme,“ dodal.Pravdepodobne mal na mysli zahraničnými Maďarmi vyplnené volebné lístky, na ktorých boli označené opozičné maďarské strany a ktoré sa našli vyhodené medzi stavebným odpadom v rumunskom Sedmohradsku, kde žije silná maďarská menšina.Prozápadná koalícia opozičných strán V jednote za Maďarsko s lídrom Márkim-Zayom mala v predvolebnom programe novú politickú kultúru založenú na pluralitnom vládnutí a nápravu vzťahov so spojencami v EÚ a NATO. Väčšinu maďarských voličov to však nepresvedčilo a postavili sa na stranu Orbána, ktorého mnohí považujú za najväčšieho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v EÚ.Mnohí kritici i politológovia pritom poukázali na paradox, že Orbán v začiatkoch svojej politickej kariéry patril k osobám s tvrdými protiruskými a protikomunistickými postojmi, či na to, ako práve Sovieti v roku 1956 krvavo potlačili povstanie Maďarov proti komunistickému režimu.Orbán sa odmietol tvrdo postaviť voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi tak, ako USA a spojenci v NATO a EÚ, zrejme aj preto, aby si nepohneval voličov. Maďarsko ako jediná krajina Európskej únie , ktorá má spoločné hranice s Ukrajinou, odmietlo dodať svojmu susedovi zbrane a odmietlo povoliť prepravu zbraní cez svoje územie.V piatok Orbán povedal, že 85 percent plynu používaného v Maďarsku a 60 percent ropy prichádza z Ruska a zablokovanie ruského exportu by donútilo Maďarov „zaplatiť cenu vojny“.