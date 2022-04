V električke sa strhla bitka pre respirátor, agresívny muž udieral druhého cestujúceho päsťami

Verbálny konflikt prerástol do bitky

Muž utrpel viaceré zranenia

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Muž v bratislavskej električke nemal nasadený respirátor, na upozornenie reagoval bitkou. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, incident sa odohral v sobotu 2. apríla popoludní.„Počas cestovania v električke prišlo najprv k verbálnemu incidentu medzi dvoma cestujúcimi – mužom a ženou," uviedla hovorkyňa. Ako dodala, žena neznámeho muža upozornila, aby si nasadil respirátor.Verbálny konflikt následne prerástol do fyzického konfliktu, počas ktorého muž zaútočil aj na ďalšieho cestujúceho.Agresívny muž udieral cestujúceho päsťami do tváre, pričom poškodený utrpel viaceré poranenia. Následne ďalší cestujúci páchateľa strhol na zem a zabránil mu v ďalšom konaní.Privolaná policajná hliadka muža zadržala a eskortovala na oddelenie. Zraneného cestujúceho previezla rýchla zdravotná služba do nemocnice.