Orbánovi pomohla k víťazstvu aj vojna, podľa politológa to môže povzbudiť i proruských politikov na Slovensku

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Víťazstvo Fideszu a premiéra Viktora Orbána v maďarských voľbách bude zrejme povzbudením pre proruských politikov na Slovensku. Vidia, že Orbánova rétorika o tom, že sme síce spojenci EÚ, ale nebudeme dodávať zbrane Ukrajine, je úspešná.Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak po tom, čo Orbánov Fidesz zostane pri moci aj po ďalších parlamentných voľbách.„Môže to byť povzbudením pre rôzne tábory v prospech opatrení, ktoré umožnia väčšiu koncentráciu moci, pretože aj o tom boli posledné maďarské voľby. Orbánova vláda zaviedla štátnu kontrolu nad vysokými školami. Môže to znamenať znovunastolenie maďarskej karty. To znamená nacionalizáciu maďarskej politiky. Orbán sa bude cítiť byť posilnený po tomto volebnom víťazstve aj v krokoch, ktoré robí voči susedným štátom,“ zhodnotil politológ.Víťazstvo Fideszu pripísal okolnostiam, ktoré vytvoril samotný Fidesz monopolizovaním verejného priestoru. Ďalšou okolnosťou je podľa Marušiaka volebný zákon, keď stačí získať relatívnu väčšinu v jednomandátových obvodoch. Poznamenal, že napríklad socialistických alebo liberálnych voličov odstrašovalo, že na opozičnej kandidátke bola aj strana Jobbik ako krajná pravica.„Opozícia nedokázala voličov presvedčiť, že ju spája aj niečo iné okrem odmietnutia Viktora Orbána a Fideszu. To je veľmi málo na to, aby vyhrala voľby. V prospech Orbána hrala aj vojna. V takýchto časoch nestability sa voliči zvyknú zomknúť okolo vládnej strany a silného lídra a toho videli v osobe Orbána, nie jeho vyzývateľa,“ doplnil Marušiak.V období posledných slovenských vlád boli vzťahy s Maďarskom pragmaticky orientované na ekonomickú spoluprácu.Marušiak však pripomenul, že nákup pôdy v susedných štátoch spôsobil roztržku. Vzťah slovenskej vlády s Maďarskom bude podľa politológa závisieť aj od vývoja vzťahov Maďarska a EÚ.„Myslím si, že Orbán svoje volebné víťazstvo bude využívať na posilnenie svojich pozícii aj v sporoch s EÚ. Čiže možno očakávať istú radikalizáciu v Maďarsku a nakoniec aj sám vyhlásil, že vlastne maďarské voľby porazili ukrajinského prezidenta,“ povedal Marušiak.To podľa neho znamená posilnenie proruskej orientácie, ale dôsledkom môže byť narastajúca izolácia Maďarska v EÚ.Podľa politológa Orbán bude čeliť značným problémom a izolácia v EÚ ho môže nútiť modifikovať jeho politiku. „Ten konflikt s EÚ môže byť veľmi silný a napokon môže ovplyvniť jeho možnosti v domácej aj zahraničnej politike,“Orbánovo víťazstvo bude mať vplyv aj na pôsobenie Aliancie - Szövetség , zjednotenej maďarskej strany na Slovensku. Fungujú v nej tri platformy vytvorené zo Strany maďarskej komunity, Mostu-Híd a Spolupatričnosti. Podľa Marušiaka platforma Mostu-Híd bude v maďarskom tábore asi izolovaná.„Víťazstvo vo voľbách posilní vo vnútri Aliancie proorbánovské sily. Mnohí stúpenci Mostu-Híd sa zrejme budú snažiť prispôsobiť realite,“ uzavrel politológ.