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10. septembra 2026
Lavrov chce z Ukrajiny „nárazníkovú zónu“. Európe zároveň pripomenul Putinovu hrozbu krátkej vojny
Ruský minister zahraničných vecí zopakoval, že Moskva nechce ukončenie vojny, po ktorom by na Ukrajine zostala súčasná vláda. Európe odkázal, aby si zapamätala Putinove slová o možnej vojne s ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí zopakoval, že Moskva nechce ukončenie vojny, po ktorom by na Ukrajine zostala súčasná vláda. Európe odkázal, aby si zapamätala Putinove slová o možnej vojne s Ruskom.
Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať „nárazníkovou zónou“. Šéf ruskej diplomacie zároveň zopakoval požiadavky Moskvy na budúce politické usporiadanie Ukrajiny a Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimira Putina o možnej vojne s Ruskom. Referuje o tom web gazeta.ua s odvolaním sa na ruské médiá.
„Všetci uvažujú o tom, že Rusko potrebuje nárazníkovú zónu. Nech sa týmto nárazníkom stane Ukrajina,“ povedal Lavrov. Jeho vyjadrenie sa týka aj širšej bezpečnostnej diskusie v strednej Európe, keďže Ukrajina je priamym susedom Slovenska. Lavrov však podľa citovaného textu Slovensko nespomenul a nepredstavil konkrétny návrh, ako by takáto nárazníková zóna mala fungovať.
Ruský minister zároveň zopakoval, že Moskva nesúhlasí s ukončením vojenskej fázy konfliktu, po ktorom by na Ukrajine zostala súčasná vláda. Tvrdil, že v takom prípade by pokračovalo porušovanie ľudských, jazykových a náboženských práv. Európu obvinil, že sa na Ukrajine usiluje zachovať režim, ktorý označil za rusofóbny, agresívny a neonacistický.
Lavrov tiež zopakoval ruskú verziu dejín vzniku modernej Ukrajiny. Tvrdil, že sovietske vedenie údajne pripojilo „odveké ruské územia“ k západným oblastiam, aby oslabilo nacionalistické nálady ich obyvateľstva.
Osobitne Európe „poradil“, aby si zapamätala Putinove slová, podľa ktorých by v prípade útoku na Rusko bola vojna „úplne iná a veľmi krátka“. Lavrov tým zopakoval hrozbu ruského prezidenta, nie oznámenie konkrétneho vojenského kroku.
Vyjadrenia prichádzajú v čase pokračujúcich diplomatických snáh o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Zástupca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po ďalšom kole rokovaní v Kyjeve uviedol, že Trump chce vojnu ukončiť a sústrediť sa na rozvoj investičných a podnikateľských príležitostí pre Ukrajinu a Spojené štáty.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov chce z Ukrajiny „nárazníkovú zónu“. Európe zároveň pripomenul Putinovu hrozbu krátkej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať „nárazníkovou zónou“. Šéf ruskej diplomacie zároveň zopakoval požiadavky Moskvy na budúce politické usporiadanie Ukrajiny a Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimira Putina o možnej vojne s Ruskom. Referuje o tom web gazeta.ua s odvolaním sa na ruské médiá.
„Všetci uvažujú o tom, že Rusko potrebuje nárazníkovú zónu. Nech sa týmto nárazníkom stane Ukrajina,“ povedal Lavrov. Jeho vyjadrenie sa týka aj širšej bezpečnostnej diskusie v strednej Európe, keďže Ukrajina je priamym susedom Slovenska. Lavrov však podľa citovaného textu Slovensko nespomenul a nepredstavil konkrétny návrh, ako by takáto nárazníková zóna mala fungovať.
Moskva nesúhlasí s ukončením vojenskej fázy konfliktu
Ruský minister zároveň zopakoval, že Moskva nesúhlasí s ukončením vojenskej fázy konfliktu, po ktorom by na Ukrajine zostala súčasná vláda. Tvrdil, že v takom prípade by pokračovalo porušovanie ľudských, jazykových a náboženských práv. Európu obvinil, že sa na Ukrajine usiluje zachovať režim, ktorý označil za rusofóbny, agresívny a neonacistický.
Lavrov tiež zopakoval ruskú verziu dejín vzniku modernej Ukrajiny. Tvrdil, že sovietske vedenie údajne pripojilo „odveké ruské územia“ k západným oblastiam, aby oslabilo nacionalistické nálady ich obyvateľstva.
Putinove slová
Osobitne Európe „poradil“, aby si zapamätala Putinove slová, podľa ktorých by v prípade útoku na Rusko bola vojna „úplne iná a veľmi krátka“. Lavrov tým zopakoval hrozbu ruského prezidenta, nie oznámenie konkrétneho vojenského kroku.
Vyjadrenia prichádzajú v čase pokračujúcich diplomatických snáh o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Zástupca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po ďalšom kole rokovaní v Kyjeve uviedol, že Trump chce vojnu ukončiť a sústrediť sa na rozvoj investičných a podnikateľských príležitostí pre Ukrajinu a Spojené štáty.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Lavrov chce z Ukrajiny „nárazníkovú zónu“. Európe zároveň pripomenul Putinovu hrozbu krátkej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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