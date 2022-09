Organizátor sa chce vyhnúť škandálu, fanúšikovia sa na rizikové derby Spartaka so Slovanom dostanú iba po nasnímaní tváre

Rizikový zápas odvekých rivalov

Vysoké tresty pre výtržníkov

Minuloročný zápas skončil škandálom

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Futbaloví fanúšikovia sa na nedeľný zápas medzi Spartakom Trnava Slovanom Bratislava na Štadióne Antona Malatinského v Trnave dostanú len po nasnímaní tváre. Informovala o tom trnavská polícia s tým, že o novinke v podobe povinnej biometrie tváre rozhodol organizátor zápasu.Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti na štadióne a jednoduchšia identifikácia problémových fanúšikov. Zápas ma začiatok naplánovaný na 17:30, turnikety na vstupe budú otvorené už od 15:30.Zápas tradičných futbalových rivalov bol opäť označený za rizikový. Ako informovala polícia, na základe operatívnych informácií a skúseností z predošlých zápasov rozhodol veliteľ bezpečnostných opatrení o nasadení viacerých útvarov.Trnavským policajtom budú vypomáhať aj desiatky policajtov z najbližších krajov. Okrem poriadkovej polície budú nasadení aj policajti z odboru služobnej kynológie a hypológie.V uliciach Trnavy budú hliadky dopravnej polície, ale aj operatívne hliadky kriminálnej polície. V reflexných vestách žltej farby budú pripravení zasiahnuť aj policajti antikonfliktného tímu.Z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku a sprevádzania fanúšikov zo železničnej stanice na futbalový štadión bude v nedeľu približne v čase od 14:00 do 21:00 úplne uzatvorená Kollárova ulica od križovatky s Hospodárskou a Dohnányho až po vjazd do podzemných garáží City Arény.Polícia žiada fanúšikov oboch tímov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu a rešpektovali pokyny polície.„Vzhľadom k tomu, že zápas je označený ako rizikový, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok, maximálna výška pokuty je 1000 eur v blokovom konaní,“ pripomína trnavská polícia.V polovici októbra minulého roku sa zápas Spartaka so Slovanom skončil škandálom. Približne v 14. minúte zápasu postupne vtrhli na hraciu plochu fanúšikovia oboch tímov.Zasiahnuť museli policajní kukláči, ktorí za použitia donucovacích prostriedkov vytlačili dav zo štadióna. Po vniknutí chuligánov na hraciu plochu hlavný rozhodca zápas predčasne ukončil. Polícia potom obvinila viacerých aktérov z výtržníctva.