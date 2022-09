Volko, Forster, Ledecká i Gajanová brali po dve víťazstvá vo finále domácej ligy, padali aj osobáky (foto+video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Volko získal cenné body pre klub

Zradná dvojstovka pre Forsterovú

Padali aj osobné rekordy

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v atletike Ján Volko Daniela Ledecká aj Gabriela Gajanová zaznamenali po dve víťazstvá vo štvrtkovom finále slovenskej ligy v Banskej Bystrici. Po jednom triumfe v individuálnych pretekoch si pripísali aj "štvorstovkár" Patrik Dömötör, šprintérka Alexandra Bezeková a chodec Miroslav Úradník Atletickú ligu v sezóne 2022 ovládli pretekári z klubu AO TJ Slávia STU Bratislava, medzi ženami boli najlepšie členky ŠK Dukla o.z.Banská Bystrica.Volko zvíťazil na 100 m výkonom 10,36 s, na dvojnásobnej vzdialenosti triumfoval za 21,19 s a bol tiež členom víťaznej štafety na 4x100 m."Na stovke to nebolo úplne zlé. Škoda toho času, chcelo to možno bežať o kúsok rýchlejšie a mať lepší čas. Dnes na to neboli podmienky, na to sa však nevyhováram. Ja som celkom spokojný. Zaberal som prvých 60 metrov a ten záver už bol trošku slabší, ale získal som body pre klub a to bolo dôležité," zhodnotil najlepší slovenský šprintér svoje záverečné preteky v sezóne na webe Slovenského atletického zväzu (SAZ). Forsterová uspela na ženskej hladkej stovke (11,75 s) aj na 100 m prekážok (13,75 s), na dvojstovke skončila tretia (24,45 s)."Tá dvojstovka bola dnes zradná. Vybehla som ju pomalšie a potom už ten záver som nedokázala dotiahnuť tak, ako som chcela. Nohy už proste nešli. Keď som sa dozvedela, že tie prekážky budú prvé, tak som si povedala, že to ešte vyskúšam. Ale akonáhle som si všimla ten protivietor, tak bolo jasné, že z toho asi nebude žiaden osobný rekord. Aj napriek tomu som veľmi spokojná," povedala členka ŠK ŠOG Nitra.Ledecká si vytvorila dva osobné rekordy - v skoku do výšky (171 cm) aj v behu na 800 m (2:13,99 min), v ktorom podľahla len Gajanovej (2:06,29 min). Okrem výšky zvíťazila aj na 400 m prekážok (1:02,26 min). Gajanová triumfovala tiež na 1500 m (4:36,00 min) a bola členkou víťaznej štafety na 4x400 m.Dömötör bol najrýchlejší v mužskom behu na 400 m a druhý v pretekoch na 400 m prekážok. Bezeková uspela na hladkej štvorstovke žien aj v štafete na 4x400 m a skončila druhá na dvojstovke. Úradník si vytvoril osobný rekord v chôdzi na 5000 m (19:31,07 min).