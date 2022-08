Tuchel dostal za potýčku s Contem dištanc a pokutu, Talian vyviazol iba s finančným postihom

Porušenie pravidiel o slušnom správaní

Správanie oboch trénerov bolo nevhodné

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu FC Chelsea Thomas Tuchel dostal za potýčku s náprotivkom z lavičky Tottenhamu Hotspur Antoniom Contem jednozápasový dištanc a pokutu 35-tisíc libier.Tuchel i Conte sa previnili porušením pravidla o slušnom správaní v závere nedeľňajšieho vzájomného súboja na Stamford Bridge (2:2), no Talian na rozdiel od Nemca vyviazol iba s finančným postihom vo výške 15-tisíc libier.Tuchelov dištanc však vstúpi do platnosti až vtedy, keď budú oficiálne písomne uvedené dôvody spomenutého rozhodnutia zo strany anglickej Futbalovej asociácie (FA) , čo znamená, že 48-ročný Nemec bude môcť sedieť na lavičke Chelsea v nedeľňajšom dueli 3. kola Premier League 2022/2023 na trávniku Leedsu United.Tuchel a Conte sa pri podávaní rúk po záverečnom hvizde dostali do menšej potýčky, aj keď k žiadnemu fyzickému útoku medzi nimi nedošlo. Obaja dostali od hlavného rozhodcu červenú kartu."Správanie oboch trénerov po skončení zápasu bolo nevhodné," uviedla FA v oficiálnom stanovisku.Tréneri sa doberali počas celého duelu, najmä po každom strelenom góle si vymieňali gestá. Conte dokonca použil sociálnu sieť na zosmiešnenie svojho náprotivka, pridal naň jeho fotku s emotikonmi a ironickým popisom.Tuchelovi pravdepodobne priťažili i nevhodné komentáre na margo výkonu hlavného arbitra Anthonyho Taylora , keď povedal, že „možno by nemal rozhodovať zápasy Chelsea“.