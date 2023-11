Novak Djoković vyhral turnaj majstrov v Turíne a získal rekordný siedmy titul

36-ročný Djoković, ktorému sa podarilo obhájiť víťazstvo, na turnaji prehral len jeden zápas, keď v skupine podľahol práve Sinnerovi v troch setoch. V semifinále zdolal Španiela Carlosa Alcaraza.

„Je to výnimočný moment. Jednu z najlepších sezón som zakončil triumfom nad hrdinom domácich fanúšikov. Som veľmi hrdý na výkony, aké som podal v semifinále proti Alcarazovi a v dnešnom finále. Bol to fenomenálny týždeň,“ uviedol srbský tenista, ktorý v tomto roku získal tri grandslamové trofeje. Zvíťazil na Australian Open, Roland Garros a US Open a vo finále Wimbledonu prehral s Alcarazom až po päťsetovom boji.

Pre 22-ročného Sinnera to bola prvá prehra na podujatí a stal sa prvým Talianom, ktorý sa prebojoval do finále turnaja majstrov.