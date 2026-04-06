Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
06. apríla 2026
Osem dní po Veľkej noci má osobitný význam, oktáva zmŕtvychvstania ukrýva starú tradíciu
Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkonočnej nedeli Pánovho ...
6.4.2026 (SITA.sk) - Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkonočnej nedeli Pánovho zmŕtvychvstania a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva, ktorá tento rok pripadá na 12. apríla.
V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký (379-395) vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky.
Biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, t. j. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie bieleho rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom.
Zdroj: SITA.sk - Osem dní po Veľkej noci má osobitný význam, oktáva zmŕtvychvstania ukrýva starú tradíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
