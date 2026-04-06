 Meniny má Albert
06. apríla 2026

Osem dní po Veľkej noci má osobitný význam, oktáva zmŕtvychvstania ukrýva starú tradíciu


Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkonočnej nedeli Pánovho ...



gettyimages 1289307237 676x507 6.4.2026 (SITA.sk) - Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkonočnej nedeli Pánovho zmŕtvychvstania a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva, ktorá tento rok pripadá na 12. apríla.


V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký (379-395) vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky.

Biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, t. j. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie bieleho rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom.


Zdroj: SITA.sk - Osem dní po Veľkej noci má osobitný význam, oktáva zmŕtvychvstania ukrýva starú tradíciu © SITA Všetky práva vyhradené.

