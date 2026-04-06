Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
06. apríla 2026
Let's Dance 2026: V šiestom kole vypadol Juraj Mokrý a Natália Glosíková
Tohtoročná Veľkonočná nedeľa sa v Inchebe niesla v znamení tradícií, dychberúcich výkonov, ale aj nečakaného lúčenia.
Piate kolo 11. série „Najlepší z najlepších“ prinieslo dramatické rozuzlenie, ktoré poslalo domov pár, od ktorého sme čakali ešte veľké veci.
Večer odštartoval vo veľkom štýle, detský folklórny súbor Prvosienka vniesol do sály pravú sviatočnú atmosféru. Divákov však čakalo ešte jedno milé prekvapenie. Do porotcovského kresla zasadla ikona prvých sérií, Dagmar Hubová. Svojím typickým nadhľadom a vtipom priznala, že hoci šou roky sledovala len z obývačky, návrat do centra diania si nesmierne užíva.
Program otvorili Juraj Mokrý a Natália Glosíková. Juraj sa prevtelil do kráľa rock'n'rollu Elvisa Presleyho a odpálil energický jive. Hoci Hubová ocenila jeho cit pre rytmus, s úsmevom poznamenala, že jeho nohy sú momentálne v lepšej kondícii než ruky. Nikto v tej chvíli netušil, že toto vystúpenie bude pre Juraja posledným.
Napriek vyrovnaným výkonom a vysokej úrovni tanca musel v závere večera prísť verdikt, ktorý mnohých zamrzel. Brány šiesteho kola zostali zatvorené pre Juraja Mokrého a Natáliu Glosíkovú. Juraj, ktorý v roku 2009 celú šou vyhral, prijal vypadnutie s pokorou a eleganciou sebe vlastnou.
„Ďakujem, že som tu mohol pobudnúť,“ rozlúčil sa krátko po oznámení výsledkov. V hre tak zostáva už len šesť najlepších párov, ktoré zabojujú o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu.
