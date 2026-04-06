 24hod.sk    Gala

06. apríla 2026

Let's Dance 2026: V šiestom kole vypadol Juraj Mokrý a Natália Glosíková


Tagy: Juraj Mokrý

Tohtoročná Veľkonočná nedeľa sa v Inchebe niesla v znamení tradícií, dychberúcich výkonov, ale aj nečakaného lúčenia.



Let's Dance 2026: V šiestom kole vypadol Juraj Mokrý a Natália Glosíková

Piate kolo 11. série „Najlepší z najlepších“ prinieslo dramatické rozuzlenie, ktoré poslalo domov pár, od ktorého sme čakali ešte veľké veci.

Večer odštartoval vo veľkom štýle, detský folklórny súbor Prvosienka vniesol do sály pravú sviatočnú atmosféru. Divákov však čakalo ešte jedno milé prekvapenie. Do porotcovského kresla zasadla ikona prvých sérií, Dagmar Hubová. Svojím typickým nadhľadom a vtipom priznala, že hoci šou roky sledovala len z obývačky, návrat do centra diania si nesmierne užíva.

Program otvorili Juraj Mokrý a Natália Glosíková. Juraj sa prevtelil do kráľa rock'n'rollu Elvisa Presleyho a odpálil energický jive. Hoci Hubová ocenila jeho cit pre rytmus, s úsmevom poznamenala, že jeho nohy sú momentálne v lepšej kondícii než ruky. Nikto v tej chvíli netušil, že toto vystúpenie bude pre Juraja posledným.

Napriek vyrovnaným výkonom a vysokej úrovni tanca musel v závere večera prísť verdikt, ktorý mnohých zamrzel. Brány šiesteho kola zostali zatvorené pre Juraja Mokrého a Natáliu Glosíkovú. Juraj, ktorý v roku 2009 celú šou vyhral, prijal vypadnutie s pokorou a eleganciou sebe vlastnou.

„Ďakujem, že som tu mohol pobudnúť,“ rozlúčil sa krátko po oznámení výsledkov. V hre tak zostáva už len šesť najlepších párov, ktoré zabojujú o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu.

 


Tagy: Juraj Mokrý
Súvisiace články:


 Let's Dance 2026: V štvrtom kole tanečnej šou vypadli Petra Polnišová a Vilém Šír (29. 3. 2026)
 Let's Dance 2026: Treťom kole prekvapivo vypadol Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová (23. 3. 2026)
 Let’s Dance 2026: V druhom kole 11. série tanečnej šou Let's Dance vypadli Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim (15. 3. 2026)
 Let’s Dance 2025 - Finále: Jubilejnú 10. sériu šou vyhral Kristián Baran a Dominika Rošková (5. 5. 2025)
 Let’s Dance 2025 - Semifinále: Vypadol Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Rozhodol o tom roztrel a potom porota (28. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: V ôsmom kole vypadla Eva Burešová a Matyáš Adamec (21. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: 7. kolo - vypadol favorizovaný pár Marek Rozkoš a Natália Horváthová (14. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: Ako piaty v poradí vypadol pár Juraj Kemka a Natália Glosíková (6. 4. 2025)
 Víťazmi Let’s Dance 2024 sa stali Jakub Jablonský a Eliška Lenčešová (5. 5. 2024)
 Let’s Dance turné 2024 odhalilo ďalšie mestá: Lístky si môžete kúpiť už teraz - Martin, Nitra, Trenčín, Trnava (5. 5. 2024)



nasledujúci článok >>
Osem dní po Veľkej noci má osobitný význam, oktáva zmŕtvychvstania ukrýva starú tradíciu
<< predchádzajúci článok
V Leopoldove chystajú otvorenie nového kultúrneho centra, ktoré vzniklo prestavbou starého kina

