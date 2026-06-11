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11. júna 2026
Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO
Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osôb v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania. Ak zničíme dôveru ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osôb v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania.
Ak zničíme dôveru ľudí v spoluprácu so štátom, zničíme jeden z najdôležitejších nástrojov boja proti mafii. Vyhlásila to opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) v súvislosti s návrhmi vládnej koalície na zmeny ohľadom využívania takzvaných spolupracujúcich obvinených v trestných konaniach.
Podľa poslankyne má minister spravodlivosti vytvárať pravidlá, ktoré chránia občanov pred kriminalitou. Namiesto toho však prináša zmeny, ktoré podľa odborníkov aj prokurátorov oslabujú postavenie spolupracujúcich obvinených a komplikujú vyšetrovanie závažnej korupcie a organizovaného zločinu.
„Štát musí ľuďom, ktorí sa rozhodnú spolupracovať pri odhaľovaní mafie a korupcie, garantovať predvídateľné pravidlá. Nemôžeme ich meniť počas hry. Vysielame tým signál, že ten, kto sa rozhodne pomôcť spravodlivosti, môže nakoniec zostať jediným potrestaným, zatiaľ čo ostatní odídu bez následkov. To je cesta k beztrestnosti, nie k spravodlivosti,“ zdôraznila Kolíková.
Najskôr podľa nej prišla hanebná novela trestných kódexov, po ktorej boli zastavené viaceré závažné kauzy. „Dnes pokračujeme ďalším balíkom, ktorý opäť pomáha obžalovaným a oslabuje boj proti korupcii. Minister spravodlivosti by mal konečne prísť s opatreniami na ochranu občanov a boj proti zločinu, nie s legislatívou, ktorá vyhovuje obžalovaným politikom a ich obhajcom,“ dodala poslankyňa.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v marci predstavil navrhované zmeny v nastavení inštitútu takzvaných kajúcnikov, teda spolupracujúcich obvinených. Zdôraznil, že cieľom nie je tento inštitút zrušiť, ale zachovať ho ako účinný nástroj v boji proti závažnej kriminalite.
„Zároveň chceme nastaviť pravidlá tak, aby ho už nikdy nebolo možné zneužiť. Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach ale na dôkazoch, pravidlách a dôvere,“ vyhlásil minister a dodal, že práve preto pripravili komplexnú zmenu nastavenia inštitútu kajúcnika, ktorá v nasledujúcich dňoch poputuje do pripomienkového konania.
Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osôb v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania. „Zavádza sa zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb,“ priblížil v marci Susko.
Nová úprava súčasne prináša to, že každá výhoda musí byť povinne zaznamenaná v písomnom zázname s presne stanovenými náležitosťami, vrátane podmienok spolupráce a rozsahu samotných benefitov. Spolupracujúca osoba bude mať ďalej zákonnú povinnosť do 180 dní úplne sa priznať k vlastnej trestnej činnosti. Uviesť teda musí všetko o tom, ako páchala svoju vlastnú trestnú činnosť. Musí ďalej pravdivo a úplne vypovedať o trestnej činnosti iných osôb a vydať výnosy z vlastnej trestnej činnosti.
„Po uplynutí tejto lehoty musí takáto spolupracujúca osoba potvrdiť, že poskytla úplnú a pravdivú výpoveď a že neexistujú ďalšie podstatné informácie, o ktorých vie. Ak kajúcnik nebude vypovedať úplne a pravdivo o svojej trestnej činnosti a trestnej činnosti iných alebo nevydá výnosy z trestnej činnosti, prokurátor bude povinný odobrať benefity a vzniesť takejto osobe obvinenie,“ doplnil minister s tým, že to isté bude platiť aj v situácii, keď spolupracujúci obvinený spácha nový trestný čin.
Výpoveď kajúcnika po novom nebude môcť byť jediným dôkazom, ktorý vedie k obžalobe alebo odsúdeniu. Bude musieť byť podporená aj ďalšími dôkazmi. Súčasne sa zavedie explicitná kontrola primeranosti benefitov. Minister zdôraznil, že benefity nesmú byť neprimerané vzhľadom na závažnosť trestnej činnosti samotnej spolupracujúcej osoby v pomere k odhaľovanej trestnej činnosti.
„Prokurátor bude vykonávať dozor nad zákonnosťou a primeranosťou spolupráce, pričom jeho postup bude možné preskúmať či už na návrh obvineného, poškodeného alebo samotnej spolupracujúcej osoby. Proti rozhodnutiam o zákonnosti benefitov bude prípustná sťažnosť a rozhodovať o nej bude súd,“ dodal Susko s tým, že sa tak zavádza súdny prieskum benefitov na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly.
Zdroj: SITA.sk - Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak zničíme dôveru ľudí v spoluprácu so štátom, zničíme jeden z najdôležitejších nástrojov boja proti mafii. Vyhlásila to opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) v súvislosti s návrhmi vládnej koalície na zmeny ohľadom využívania takzvaných spolupracujúcich obvinených v trestných konaniach.
Zmeny oslabujú postavenie spolupracujúcich
Podľa poslankyne má minister spravodlivosti vytvárať pravidlá, ktoré chránia občanov pred kriminalitou. Namiesto toho však prináša zmeny, ktoré podľa odborníkov aj prokurátorov oslabujú postavenie spolupracujúcich obvinených a komplikujú vyšetrovanie závažnej korupcie a organizovaného zločinu.
„Štát musí ľuďom, ktorí sa rozhodnú spolupracovať pri odhaľovaní mafie a korupcie, garantovať predvídateľné pravidlá. Nemôžeme ich meniť počas hry. Vysielame tým signál, že ten, kto sa rozhodne pomôcť spravodlivosti, môže nakoniec zostať jediným potrestaným, zatiaľ čo ostatní odídu bez následkov. To je cesta k beztrestnosti, nie k spravodlivosti,“ zdôraznila Kolíková.
Najskôr podľa nej prišla hanebná novela trestných kódexov, po ktorej boli zastavené viaceré závažné kauzy. „Dnes pokračujeme ďalším balíkom, ktorý opäť pomáha obžalovaným a oslabuje boj proti korupcii. Minister spravodlivosti by mal konečne prísť s opatreniami na ochranu občanov a boj proti zločinu, nie s legislatívou, ktorá vyhovuje obžalovaným politikom a ich obhajcom,“ dodala poslankyňa.
Návrh zaviedol prísnejšiu úpravu
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v marci predstavil navrhované zmeny v nastavení inštitútu takzvaných kajúcnikov, teda spolupracujúcich obvinených. Zdôraznil, že cieľom nie je tento inštitút zrušiť, ale zachovať ho ako účinný nástroj v boji proti závažnej kriminalite.
„Zároveň chceme nastaviť pravidlá tak, aby ho už nikdy nebolo možné zneužiť. Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach ale na dôkazoch, pravidlách a dôvere,“ vyhlásil minister a dodal, že práve preto pripravili komplexnú zmenu nastavenia inštitútu kajúcnika, ktorá v nasledujúcich dňoch poputuje do pripomienkového konania.
Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osôb v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania. „Zavádza sa zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb,“ priblížil v marci Susko.
Nová úprava súčasne prináša to, že každá výhoda musí byť povinne zaznamenaná v písomnom zázname s presne stanovenými náležitosťami, vrátane podmienok spolupráce a rozsahu samotných benefitov. Spolupracujúca osoba bude mať ďalej zákonnú povinnosť do 180 dní úplne sa priznať k vlastnej trestnej činnosti. Uviesť teda musí všetko o tom, ako páchala svoju vlastnú trestnú činnosť. Musí ďalej pravdivo a úplne vypovedať o trestnej činnosti iných osôb a vydať výnosy z vlastnej trestnej činnosti.
Kajúcnik môže o benefity prísť
„Po uplynutí tejto lehoty musí takáto spolupracujúca osoba potvrdiť, že poskytla úplnú a pravdivú výpoveď a že neexistujú ďalšie podstatné informácie, o ktorých vie. Ak kajúcnik nebude vypovedať úplne a pravdivo o svojej trestnej činnosti a trestnej činnosti iných alebo nevydá výnosy z trestnej činnosti, prokurátor bude povinný odobrať benefity a vzniesť takejto osobe obvinenie,“ doplnil minister s tým, že to isté bude platiť aj v situácii, keď spolupracujúci obvinený spácha nový trestný čin.
Výpoveď kajúcnika po novom nebude môcť byť jediným dôkazom, ktorý vedie k obžalobe alebo odsúdeniu. Bude musieť byť podporená aj ďalšími dôkazmi. Súčasne sa zavedie explicitná kontrola primeranosti benefitov. Minister zdôraznil, že benefity nesmú byť neprimerané vzhľadom na závažnosť trestnej činnosti samotnej spolupracujúcej osoby v pomere k odhaľovanej trestnej činnosti.
„Prokurátor bude vykonávať dozor nad zákonnosťou a primeranosťou spolupráce, pričom jeho postup bude možné preskúmať či už na návrh obvineného, poškodeného alebo samotnej spolupracujúcej osoby. Proti rozhodnutiam o zákonnosti benefitov bude prípustná sťažnosť a rozhodovať o nej bude súd,“ dodal Susko s tým, že sa tak zavádza súdny prieskum benefitov na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly.
Zdroj: SITA.sk - Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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