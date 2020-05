VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vieme, aké nás po chladnom máji čaká leto

Studený máj, v stodole raj, vraví známe príslovie. A naplnilo sa už druhý raz za sebou. „Máj ako celok skončí na väčšine územia so zápornou teplotnou odchýlkou od dlhodobého priemeru. Vlani bol máj dokonca ešte o jeden stupeň Celzia chladnejší,“ povedal klimatológ Pavel Matejovič.



Posledné májové dni priniesli okrem ochladenia na mnohých miestach aj dážď. Na vyrovnanie deficitu po jarnom suchu to však nestačí.



„V druhej polovici mája sa na mnohých miestach síce vyskytli aj výdatnejšie zrážky, no celkovo sa situácia radikálnejšie nezmenila. Zlepšila sa na západe a severovýchode nášho územia, no aj tu stále pretrváva deficit zrážok približne v intervale 20 až 40 mm,“ hovorí Pavel Matejovič. „Tohtoročná jar, teda obdobie od marca do mája, bola na Slovensku v znamení veľkého sucha. Napríklad v apríli spadlo len okolo 10 % dlhodobého priemeru zrážok. Sú lokality, kde stále pretrváva výnimočné až extrémne sucho. Týka sa to najmä východnej časti Podunajskej nížiny, juhu stredného Slovenska a tiež západnej časti východného Slovenska,“ dodáva.

Sucho bolo spôsobené pretrvávajúcim anticyklonálnym počasím. Aj cez víkend bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš so stredom nad Britskými ostrovmi a Škandináviou. Po jej prednej strane bude prúdiť od severu chladnejší vzduch.



Počas jari sa tiež vyskytlo pomerne dosť vpádov studeného vzduchu z vysokých zemepisných šírok s pomerne častým výskytom silnejších mrazov aj v nížinách.



„To kontrastuje s veľmi miernou zimou, teda akoby jar chcela dobehnúť zameškané. Napriek tomu však jar celkovo neskončí ako studená, pretože apríl a marec boli na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálne, resp. s kladnou teplotnou odchýlkou od dlhodobého priemeru,“ vysvetľuje Pavel Matejovič.



A čo nás čaká v ďalších dňoch? Príde – ako už neraz v nedávnej minulosti – prudký zlom a nastúpia letné horúčavy? Minulý rok to tak bolo.



„Vlani po studenom máji rázne nastúpilo leto a už v prvej polovici júna sa vyskytla prvá vlna horúčav. Leto potom ako celok skončilo ako mimoriadne až rekordne teplé. Aj tento jún sa uvedie teplejším počasím, no úvod bude na základe aktuálnejších prognostických modelov premenlivejší ako vlani,“ povedal Matejovič.



Pri pretrvávajúcom deficite vlahy budú pre prírodu dôležité zrážky. Tu je podľa Matejoviča určitá nádej, že by v prvej dekáde júna mohlo spadnúť asi 20 až 30 mm zrážok, na severe a východe možno aj viac ako 50 mm.

„Sucho sa tak môže čiastočne zmierniť, no na tak dlhú dobu je predpovedanie zrážok veľmi neurčité, navyše v lete často prší pri búrkach a preto zrážkové úhrny môžu byť veľmi rozdielne,“ dodáva klimatológ. „Ak bude navyše v lete teplo, veľa vody sa vyparí, čo situáciu môže naopak ešte zhoršiť a sucho sa môže zvýrazniť,“ vysvetľuje.



Relatívne najteplejšími mesiacmi by mali byť júl a august. V priebehu leta sa samozrejme vyskytnú situácie s relatívne chladnejším počasím, no nebudú mať zrejme dlhšie trvanie.



Podrobnú predpoveď počasia na letné mesiace dnes nie je možné urobiť – hoci sa v médiách takéto správy pravidelne objavujú, nemajú žiadny vedecký základ. Inými slovami, nie je možné v tejto chvíli predpovedať, aké počasie bude povedzme 12. júla alebo 14. augusta.



„Štatisticky a aj vzhľadom na predpovedné modely by však leto ako celok malo byť teplotne nadnormálne s teplotnou odchýlkou okolo +2 °C od dlhodobého priemeru. A tiež vzhľadom na chýbajúcu snehovú pokrývku v zime a na suchú jar – čo sú navyše javy, ktoré sa už niekoľko rokov opakujú – by sme mali byť tiež pripravení na situáciu, že môžeme byť konfrontovaní s nedostatkom či už povrchovej alebo podzemnej vody,“ uzavrel klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 30.5.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 9/4 °C

Maximálna teplota: 14/19 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



NEDEĽA 31.5.2020

Zamračené, prechodný dážď.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: SZ, 15-30 km/h



PONDELOK 1.6.2020

Oblačno, na väčšine územia prehánky.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 15/20 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



UTOROK 2.6.2020

Prevažne polooblačno, na juhozápade prehánky.

Minimálna teplota: 12/7 °C

Maximálna teplota: 17/22 °C

Vietor: SV, 15-25 km/h



STREDA 3.6.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 13/8 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: V, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 4.6.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 13/8 °C

Maximálna teplota: 20/25 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 5.6.2020

Premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna teplota: 12/7 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: J, 15-25 km/h