14. januára 2026

Osem objektov v leteckých kasárňach na Sliači musia po povodniach zbúrať, stáť to bude viac ako tri milióny eur


Osem objektov v leteckých kasárňach na Sliači musia zbúrať, stáť to bude 3,3 milióna eur. Vyplynulo to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré zverejnil



68791a096f74f260376089 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - Osem objektov v leteckých kasárňach na Sliači musia zbúrať, stáť to bude 3,3 milióna eur. Vyplynulo to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Ako sa píše v materiáli, predmetom obstarávania je búranie ôsmich objektov.


Na základe kontrolnej statickej obhliadky týchto objektov po povodniach totiž zhodnotili, že stav nehnuteľností je kritický a život ohrozujúci. Stavby je preto potrebné okamžite odstrániť. O búracie práce sa postará firma Erigom SK, s.r.o., ktorú rezort obrany vybral na základe najlacnejšej ponuky.

Intenzívne dažde a povodne


Banskobystrický kraj koncom novembra minulého roka potrápili po intenzívnych dažďoch povodne. Najkritickejšia situácia bola pritom v okresoch Zvolen a Lučenec. V noci 26. novembra zasahovali hasiči najmä na letisku Sliač, ktoré bolo výrazne zaplavené. Rezort obrany vtedy potvrdil, že pre silné zrážky a topiaci sa sneh zasiahla voda z priľahlých pozemkov aj areál letiska.


Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) 29. decembra 2025 kritizoval, že rekonštrukcia letiska Sliač je spackaným projektom. Povodeň bola podľa jeho slov spôsobená neodborným konaním pri rekonštrukcii letiska, čím sa ohrozili aj mnohí obyvatelia mesta Sliač. Naď tvrdil, že mu to povedali samotní vojaci.

Neodborný zásah


Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa na tlačovej besede 30. decembra 2025 voči tvrdeniam Naďa ohradil s tým, že Sliač zanedbala v skutočnosti predchádzajúca vláda. Pripomenul, že namiesto pôvodných troch rokov a 65 miliónov eur vysúťažili výstavbu letiska za 18 mesiacov a za 49 miliónov eur. Ušetrilo sa tak 16 miliónov eur.

Minister reagoval aj na to, že by Naďovi niečo hovorili vojaci. Podotkol, že letisko rekonštruuje stavebná firma, nie vojaci. Súčasne upozornil, že k žiadnemu neodbornému zásahu do odtokového kanála nedošlo, pretože taký tam ani nie je.

„Nemôžete zasiahnuť do niečoho, čo tam nie je,“ vyhlásil Kaliňák s tým, že voda na letisko stiekla, keďže je na území, ktoré je nižšie položené. Problém bol tak podľa neho v meste, no nechce nikoho činiť vinným.


Zdroj: SITA.sk - Osem objektov v leteckých kasárňach na Sliači musia po povodniach zbúrať, stáť to bude viac ako tri milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

