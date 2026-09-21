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21. septembra 2026
Žilina jediná zatiaľ nestratila ani bod, Nitra stále nezvíťazila a má len 1 bod – VIDEO
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
Majstrovská Nitra nevyhrala ani tretí zápas v novom ročníku Tipsport ligy. Hokejisti Nitry sú dlhodobý strašiak pre hráčov Popradu a každé víťazstvo nad nimi si pod Tatrami veľmi ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Majstrovská Nitra nevyhrala ani tretí zápas v novom ročníku Tipsport ligy.
Hokejisti Nitry sú dlhodobý strašiak pre hráčov Popradu a každé víťazstvo nad nimi si pod Tatrami veľmi vážia.
Výnimkou nebol ani nedeľňajší zápas 3. extraligového kola, v ktorom "kamzíci" zvíťazili nad úradujúcim šampiónom a účastníkom Ligy majstrov 5:2.
Po dvoch tretinách ešte hostia viedli 2:1, ale v tretej dvadsaťminútovke domáci herne aj výsledkovo dominovali a ovládli ju 4:0.
"Myslím si, že naša hra bola dobrá. Okrem prvej desaťminútovky v druhej tretine, keď nás Nitra zatlačila, sme podali dobrý výkon. Hrali sme proti kvalitnému mužstvu a myslím si, že v tretej tretine sme boli za dnešný výkon odmenení," zhodnotil Juraj Faith, asistent trénera HK Poprad.
Popradčania majú po troch kolách nového súťažného ročníka na konte 7 bodov, pričom bodovali v dosiaľ každom zápase. V tabuľke sú tretí o 2 body za zatiaľ stopercentnou Žilinou a bod za druhými Košicami. "Pomaly sa rozbiehame, veľa vecí ešte treba doladiť. Zápas proti Nitre bol z tých troch, čo sme odohrali, zatiaľ najlepší, čo sa týka ofenzívy. Aj keď sme v prvých dvoch tretinách strelili iba jeden gól," doplnil Faith.
Opačné starosti ako Poprad má zatiaľ Nitra. Úradujúci majster sa v nabitom zápasovom programe dočkal síce dvoch víťazstiev nad fínskymi súpermi v LM, ale v domácej najvyššej súťaži má z prvých troch kôl na konte jediný bod za domácu prehru s Košicami 1:2 po predĺžení.
Panika však nie je namieste, keďže kvalita v nitrianskom kádri rozhodne nechýba. V Poprade hosťom herný plán spočiatku vychádzal, ale nakoniec začaté dielo nedokončili.
"Snažili sme sa byť trpezliví, hrať pozitívny hokej a vytvoriť si z toho nejaké šance. Zápas sa vyvíjal smerom, ktorý sme chceli, ale potom nás naše chyby opäť stáli zápas," cituje trénera Erika Čaládiho oficiálny web HK Poprad.
Žilina zatiaľ jediná v troch zápasoch nestratila ani bod, v nedeľu doma zdolala Prešov 5:2. Ďalšími dvoma gólmi sa zaskvel útočník Šimon Petráš, ktorý má na konte už šesť presných zásahov.
"Štart do zápasu nebol podľa našich predstáv, ale od stavu 1:1 sme vzali réžiu do svojich rúk. Dal som dva góly, mohol som pridať aj tretí, ale nevyšlo to v tom nájazde. Nejako sa tam stočil puk asi v snehu na ľade. Nevadí, naďalej budem robiť to, čo viem, a gólmi pomáhať tímu," zhodnotil Šimon Petráš na fejsbukovom profile Žiliny.
Zdroj: SITA.sk - Žilina jediná zatiaľ nestratila ani bod, Nitra stále nezvíťazila a má len 1 bod – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Nitry sú dlhodobý strašiak pre hráčov Popradu a každé víťazstvo nad nimi si pod Tatrami veľmi vážia.
Výnimkou nebol ani nedeľňajší zápas 3. extraligového kola, v ktorom "kamzíci" zvíťazili nad úradujúcim šampiónom a účastníkom Ligy majstrov 5:2.
Boli odmenení
Po dvoch tretinách ešte hostia viedli 2:1, ale v tretej dvadsaťminútovke domáci herne aj výsledkovo dominovali a ovládli ju 4:0.
"Myslím si, že naša hra bola dobrá. Okrem prvej desaťminútovky v druhej tretine, keď nás Nitra zatlačila, sme podali dobrý výkon. Hrali sme proti kvalitnému mužstvu a myslím si, že v tretej tretine sme boli za dnešný výkon odmenení," zhodnotil Juraj Faith, asistent trénera HK Poprad.
Žilina a Košice pred Popradom
Popradčania majú po troch kolách nového súťažného ročníka na konte 7 bodov, pričom bodovali v dosiaľ každom zápase. V tabuľke sú tretí o 2 body za zatiaľ stopercentnou Žilinou a bod za druhými Košicami. "Pomaly sa rozbiehame, veľa vecí ešte treba doladiť. Zápas proti Nitre bol z tých troch, čo sme odohrali, zatiaľ najlepší, čo sa týka ofenzívy. Aj keď sme v prvých dvoch tretinách strelili iba jeden gól," doplnil Faith.
Opačné starosti ako Poprad má zatiaľ Nitra. Úradujúci majster sa v nabitom zápasovom programe dočkal síce dvoch víťazstiev nad fínskymi súpermi v LM, ale v domácej najvyššej súťaži má z prvých troch kôl na konte jediný bod za domácu prehru s Košicami 1:2 po predĺžení.
Chyby ich stáli zápas
Panika však nie je namieste, keďže kvalita v nitrianskom kádri rozhodne nechýba. V Poprade hosťom herný plán spočiatku vychádzal, ale nakoniec začaté dielo nedokončili.
"Snažili sme sa byť trpezliví, hrať pozitívny hokej a vytvoriť si z toho nejaké šance. Zápas sa vyvíjal smerom, ktorý sme chceli, ale potom nás naše chyby opäť stáli zápas," cituje trénera Erika Čaládiho oficiálny web HK Poprad.
Žilina zatiaľ jediná v troch zápasoch nestratila ani bod, v nedeľu doma zdolala Prešov 5:2. Ďalšími dvoma gólmi sa zaskvel útočník Šimon Petráš, ktorý má na konte už šesť presných zásahov.
Mohol byť aj hetrik
"Štart do zápasu nebol podľa našich predstáv, ale od stavu 1:1 sme vzali réžiu do svojich rúk. Dal som dva góly, mohol som pridať aj tretí, ale nevyšlo to v tom nájazde. Nejako sa tam stočil puk asi v snehu na ľade. Nevadí, naďalej budem robiť to, čo viem, a gólmi pomáhať tímu," zhodnotil Šimon Petráš na fejsbukovom profile Žiliny.
Zdroj: SITA.sk - Žilina jediná zatiaľ nestratila ani bod, Nitra stále nezvíťazila a má len 1 bod – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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