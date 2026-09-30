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30. septembra 2026

Pentagón oficiálne oznámil koniec operácie proti džihádistom z Islamskému štátu v Iraku


Tagy: Americká armáda Džihádisti Iracká vláda Iracký islamský štát Pentagon

Odchod koaličných síl a techniky zo základne v Irbíle zavŕšil postupné sťahovanie dohodnuté Washingtonom a Bagdadom v roku 2024.



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syria_aleppo_clashes_photo_gallery_35412 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Odchod koaličných síl a techniky zo základne v Irbíle zavŕšil postupné sťahovanie dohodnuté Washingtonom a Bagdadom v roku 2024.


Spojené štáty v stredu oznámili, že po odchode vojakov zo základne v Arbíle v autonómnom Kurdistane „oficiálne ukončili“ svoju vojenskú misiu proti džihádistom v Iraku.


Koalícia vedená USA tak po viac než desaťročí ukončila operáciu proti Islamskému štátu (IS) v Iraku. Skupina svojho času ovládala rozsiahle územia Iraku a susednej Sýrie, kde páchala masakry a ďalšie zločiny.

Džihádisti bojovali ďalej


IS utrpel územnú porážku v Iraku v roku 2017 a v Sýrii v roku 2019, koaličné jednotky však v oblasti zostali a pokračovali v boji proti zvyškom džihádistickej organizácie.

„Spojené štáty a naši koaliční partneri dnes formálne ukončili operáciu Inherent Resolve v Iraku v súlade so spoločným americko-irackým vyhlásením zo septembra 2024 a národnými záujmami USA,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell.

„Usporiadaný odchod koaličných síl a techniky zo základne v Arbíle predstavuje úspešné zavŕšenie vojenskej misie, ktorá porazila ISIS v Iraku,“ dodal.

Nechceli sa vzdať zbraní


Bagdad a Washington sa v roku 2024 dohodli na postupnom ukončení koaličnej misie. Jednotky sa následne sťahovali zo základní po celej krajine a napokon zostali iba v autonómnom Kurdistane na severe Iraku.

Iracká vláda očakáva, že odchod koalície zároveň odstráni argument, ktorým mocné ozbrojené skupiny podporované Iránom zdôvodňovali ponechanie si svojho arzenálu.


Zdroj: SITA.sk - Pentagón oficiálne oznámil koniec operácie proti džihádistom z Islamskému štátu v Iraku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká armáda Džihádisti Iracká vláda Iracký islamský štát Pentagon
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