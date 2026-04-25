Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
25. apríla 2026
Oslavy Dňa mesta Košice odštartujú už túto nedeľu, na programe je vyše 80 tradičných i nových podujatí – FOTO
Nebudú chýbať ani tradičné podujatia Košické Benátky, Rušňoparáda, slávnostné odomykanie Spievajúcej fontány či Cassovia retro. Už túto nedeľu odštartujú oslavy Dňa mesta Košice, program ...
25.4.2026 (SITA.sk) - Nebudú chýbať ani tradičné podujatia Košické Benátky, Rušňoparáda, slávnostné odomykanie Spievajúcej fontány či Cassovia retro.
Už túto nedeľu odštartujú oslavy Dňa mesta Košice, program prinesie tradičné podujatia, ale aj novinky. Program odštartuje úvodnými jazdami parnou historickou súpravou a autentickým historickým prepadom vláčika na Košickej detskej historickej železnici v nedeľu 26. apríla od 08:30.
Ako samospráva pripomenula, najväčší sviatok mesta si pripomína každý rok 7. mája. Ide o výročie dňa, kedy v roku 1369 kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Išlo o vôbec prvý prípad v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Počiatky osláv pochádzajú z roku 1995, z pôvodného jedného dňa postupne rozšírili na maratón podujatí.
„Tento rok sa môžu Košičania a návštevníci mesta v rámci 32. ročníka osláv Dňa mesta tešiť na bohatý program s obľúbenými tradičnými podujatiami a niektorými novinkami. Celkovo je naplánovaných vyše 80 hlavných a sprievodných podujatí. Tie sú koncipované tak, aby si prišli na svoje všetky kategórie návštevníkov. Podujatia sú interaktívne, návštevníci sa do nich môžu priamo zapojiť, čo umocňuje ich pozitívny dojem,” uvádza mesto Košice.
Doplnilo, že oslavy pripravuje mesto vo vlastnej réžii, s pomocou sponzorov, pričom hlavným partnerom osláv je spoločnosť U. S. Steel Košice. Na oslavy je v mestskom rozpočte vyčlenených 75-tisíc eur. Väčšinu podujatí organizuje samotné mesto, pri ďalších spolupracuje s mestskými podnikmi, mestskými časťami či umeleckými agentúrami či občianskymi združeniami.
„Obyvatelia a návštevníci nášho mesta sa môžu tešiť na množstvo kultúrnych, športových a spoločenských akcií vrátane 100-minútového exkluzívneho koncertu so známymi domácimi umelcami na netradičnom mieste – v epicentre medzi zrekonštruovanou Spievajúcou fontánou a Národným divadlom na Hlavnej ulici,” priblížila samospráva.
Vedúci referátu kultúry košického magistrátu Richard Herrgott doplnil, že do programu pravidelne zaraďujú obľúbené podujatia pre všetky vekové kategórie. Je medzi nimi napríklad slávnostný ceremoniál spojený s verejným odovzdávaním ocenení pri príležitosti pamätného Dňa mesta Košice, Košické Benátky, Rušňoparáda, slávnostné odomykanie Spievajúcej fontány či Cassovia retro.
„Dramaturgia osláv je vyskladaná nielen z aktivít mesta, ale aj mestských častí, kultúrnych stredísk, umeleckých škôl ako aj súkromných kultúrnych prevádzkovateľov. Tento rok je výnimočný v tom, že sa viacero akcií koná aj pred začiatkom osláv a tiež po ich skončení. Tak ako vlani, aj tentoraz je program osláv postavený tak, aby sme dali priestor talentovaným ľudom, ktorí žijú, pôsobia alebo majú spojitosť s mestom Košice,” dodal.
Aktuálny ročník prinesie viacero noviniek, napríklad otváraciu show „Hudba v lese“, ktorá bude spojená so sprístupnením zrekonštruovanej Vyhliadkovej veže Hradová. Záujemcovia sa môžu tešiť aj na Deň pohybu a zdravia v Národnom olympijskom centre plaveckých športov či komentovanú prehliadku nového električkového depa a umývacieho centra Dopravného podniku mesta Košice v areáli na Bardejovskej ulici, pričom areálom ich prevezie špeciálna električka.
„Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať známe mená ako skupina The Backwards, ktorá s hitmi kapely The Beatles vystúpi na Galakoncerte Dňa mesta, ale aj talentované tanečné a hudobné skupiny, budúce hviezdy z divadiel a umeleckých škôl a tiež aj 20 folklórnych súborov,” doplnilo mesto. Ulice historického centra budú počas osláv vyzdobené vlajkami i takmer 1,5 milióna farebných kvetov, vysadenými Správou mestskej zelene v Košiciach.
„Týmto podujatím sa mesto Košice pýši na celom Slovensku, za čo patrí veľká vďaka celému organizačnému tímu. Pán prezident Schuster mi kladie na srdce, že oslavy Dňa mesta nie sú len o kultúre a spoločenských podujatiach. Oslavy chceme využiť aj na to, aby sme ľudí vzdelávali, pripomínali im, čo tu máme, kam smerujeme a budovali v nich lokálpatriotizmus. Odprezentujeme, čo všetko za posledné obdobie urobilo - či už je to NOCKE, MarathonPoint, Spievajúca fontána alebo Vyhliadková veža. Postupne nás čakajú rôzne tradičné aj nové podujatia. Oslavy netrvajú len jeden deň alebo jeden týždeň, ale budú nás sprevádzať až do polovice mája,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), pozývajúc na oslavy nielen Košičanov.
Už tradične sa bude konať aj obľúbený multižánrový festival USE THE C!TY. Do mesta opäť prinesie netradičné formy kultúry a umenia, tešiť sa možno na živú hudbu, módnu prehliadku či rôzne vystúpenia pouličných umelcov.
„Myšlienkou festivalu je prinášať umenie na viac, či menej tradičné miesta v širšom centre mesta. Prinesieme obľúbené tradičné podujatia ako je Hudba v meste, módnu šou alebo Deň košických komunít s 50 zapojenými komunitami, či vyše 60 cirkusových umelcov alebo akrobatov. Pozývame každého, aby sa prišiel pozrieť a vychutnal si jedinečnú atmosféru v centre mesta," uviedol projektový manažér K13 – Košické kultúrne centrá Matúš Binc.
Zdroj: SITA.sk - Oslavy Dňa mesta Košice odštartujú už túto nedeľu, na programe je vyše 80 tradičných i nových podujatí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Naplánovali vyše 80 podujatí
Ročník prinesie viacero noviniek
Netradičné formy kultúry a umenia
