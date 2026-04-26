|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. apríla 2026
Prioritou pre Magyara sú Benešove dekréty, tvrdí Fico a oznámil tiež, že 1. mája pôjde do nočnej
S Magyarom Fico podľa vlastných slov riešil aj jeho výrok, že Viktor Orbán v roku 2023 navážal nelegálnych migrantov na maďarsko-slovenské hranice. Z telefonátu predsedu vlády
Zdieľať
26.4.2026 (SITA.sk) - S Magyarom Fico podľa vlastných slov riešil aj jeho výrok, že Viktor Orbán v roku 2023 navážal nelegálnych migrantov na maďarsko-slovenské hranice.
Z telefonátu predsedu vlády Roberta Fica a víťaza volieb v Maďarsku Pétera Magyara jasne vyplynulo, že absolútnou prioritou v slovensko-maďarských vzťahoch sú pre Magyara Benešove dekréty.
Vo zverejnenom videu to povedal Fico s tým, že jeho prioritou naopak je, aby sa Maďarom na Slovensku dobre žilo, aby vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom boli naďalej priateľské a aby sme nadviazali na všetko pozitívne vo vzájomných vzťahoch, čo sa za roky spolupráce dosiahlo s odchádzajúcim premiérom Viktorom Orbánom.
„Sľubujem, že urobím všetko, aby sa vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom vyvíjali aj naďalej pokojne. Benešove dekréty sú však nezrušiteľné a tvoria integrálnu súčasť nášho právneho poriadku ako právne záväzné akty upravujúce pomery po skončení II. svetovej vojny,“ vyhlásil Fico.
S Magyarom Fico podľa vlastných slov riešil aj jeho výrok, že Viktor Orbán v roku 2023 navážal nelegálnych migrantov na maďarsko-slovenské hranice, aby vtedajšej opozícii pomohol vyhrať voľby. Fico v tejto súvislosti zdôraznil, že Magyara žiadal o vysvetlenie, prečo sa takto nepravdivo vyjadril. „Nepovedal mi nič, iba, že sa o tom môžeme niekedy porozprávať, keď sa stretneme,“ uviedol slovenský premiér.
V tejto téme sa podľa Fica zároveň podarilo nachytať aj bývalého úradníckeho premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý podĺa predsedu vlády „čosi mumlal o spravodajských informáciách, ktoré mali potvrdzovať pravdivosť slov pána Magyara“. Spravodajské služby totiž podľa Fica oficiálne vyhlásili, že Ódorovi nikdy takéto správy nedávali.
Premiér tiež informoval, že na sviatok 1. mája odpracuje nočnú zmenu, aby vyjadril rešpekt a úctu k nočnej práci, ktorá je v našich podmienkach stále výrazne rozšírená.
„Nebude voľný ani víkend, pôjdem do Prahy osobne zablahoželať hereckej ikone pani (Jiřine) Bohdalovej k významnému životnému jubileu, potom letím do Arménska na samit. V našom vládnom lietadle zvezieme aj rakúskeho spolkového kancelára, budeme mať veľa času na bilaterálnu agendu,“ zdôraznil premiér.
Predseda vlády zároveň avizoval celý balík krokov, ktoré môžu aspoň mierne povzbudiť ekonomiku, či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. „Som naďalej veľmi nespokojný s tým, že na urgentnú krízu v Európskej únii nedokáže Európska komisia ponúknuť urgentné celoeurópske riešenia a zväčša odkazuje na národné rozpočty jednotlivých členských krajín EÚ. To ešte viac prehĺbi rozdiely medzi členmi EÚ, pretože bohaté krajiny môžu svoj priemysel podporiť podstatne viac ako tie slabšie,“ doplnil Fico.
Vzhľadom na vonkajšie faktory a úsilie vlády nájsť vnútorné zdroje na podporu ekonomiky, čo prirodzene neumožňuje drasticky znižovať deficit, kabinet podľa Fica očakával, že Slovensku môže byť znížený rating, čo sa aj stalo. „Toto rozhodnutie nemá žiadny zásadný vplyv na naše vonkajšie financovanie, pretože sme neustále v stabilnom pásme,“ dodal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Prioritou pre Magyara sú Benešove dekréty, tvrdí Fico a oznámil tiež, že 1. mája pôjde do nočnej © SITA Všetky práva vyhradené.
Navážanie nelegálnych migrantov
Mierne povzbudenie ekonomiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
Oslavy Dňa mesta Košice odštartujú už túto nedeľu, na programe je vyše 80 tradičných i nových podujatí – FOTO
