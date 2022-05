Oslobodenie Ukrajiny je podľa Zelenského každým dňom bližšie, útok na Mikolajiv považuje za prejav slabosti Rusov (video)

Prevaha nad nepriateľom

Prejav slabosti

29.5.2022 - Oslobodenie Ukrajiny je podľa jej prezidenta každým dňom čoraz bližšie a je len otázkou času, než získa späť, čo jej vzalo Rusko. Volodymyr Zelenskyj vo svojom sobotňajšom nočnom videoprejave povedal, že pre to robia všetko. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN.Ukrajina je tiež podľa jeho slov bližšie k tomu, aby dosiahla prevahu nad nepriateľom. „Technologickou a konvenčnou údernou silou ovládneme okupantov. Veľa závisí od našich partnerov. Sú pripravení poskytnúť Ukrajine všetko potrebné na obranu slobody. Takže v tomto očakávam dobré správy už budúci týždeň,“ vyjadril sa.Zelenskyj spomenul, že situácia vo východoukrajinskom regióne Donbas zostáva náročná, hlavne v oblastiach Sjevjerodonecka, Lysyčanska, Bachmutu a Popasnej. Ruské sily tiež podľa jeho slov zasadili Sumskej oblasti „barbarské údery“ s raketami a mínometmi.Odsúdil aj sobotňajší útok na Mykolajiv, ktorý udrel v obytnej oblasti 20 metrov od škôlky, zabil človeka a ďalších sedem zranil, a povedal, že ruské sily bránia Ukrajincom v evakuácii z Chersonskej oblasti.„Tí, ktorí sú si istí svojou pozíciou, by takéto rozhodnutia určite neurobili. To je jednoznačne prejav slabosti. Ukazuje to, že ľuďom nemajú čo ponúknuť a ľudia si od nich nechcú nič vziať. Takže sa uchyľujú k braniu ľudí ako rukojemníkov,“ vyjadril sa ukrajinský prezident.