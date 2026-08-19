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19. augusta 2026

OSN odsúdila zákaz strany Jabloko kandidovať v ruských parlamentných voľbách


Tagy: Parlamentné voľby v Rusku

Úrad vysokého komisára OSN vyzval Moskvu na rešpektovanie slobody prejavu a politických práv po vylúčení strany Jabloko z volieb a odsúdení jej podpredsedu.



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aptopix_russia_crackdown_6881_ 1 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Úrad vysokého komisára OSN vyzval Moskvu na rešpektovanie slobody prejavu a politických práv po vylúčení strany Jabloko z volieb a odsúdení jej podpredsedu.

Organizácia Spojených národov (OSN) odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách.


Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Šlosberga za prejavy proti vojne na Ukrajine.



Jedenásť rokov väzenia


Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volker Türk uviedol, že je „znepokojený zákazom účasti Jabloka v septembrových parlamentných voľbách a odsúdením jeho podpredsedu Leva Šlosberga na viac ako 11 rokov väzenia“.


Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany.



Nacionalisti sa sťažovali


Súd minulý týždeň vyhovel žalobe nacionalistickej strany, ktorá Jabloko kritizovala za jeho mierový postoj a obvinila ho z prijímania zahraničného financovania a porušovania autorských práv.


Šlosberg (63) dostal na súde v Pskove 11 rokov a jeden mesiac väzenia za „verejné konanie zamerané na diskreditáciu použitia ozbrojených síl Ruskej federácie.



Za slobodu prejavu


Türk vyzval ruské úrady, aby rešpektovali slobodu prejavu a právo občanov slobodne sa zúčastňovať na volebnom procese. „Pokojný nesúhlas by nikdy nemal byť kriminalizovaný,“ uviedol jeho úrad.




Zdroj: SITA.sk - OSN odsúdila zákaz strany Jabloko kandidovať v ruských parlamentných voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby v Rusku
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