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19. augusta 2026

Zával v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike pripravil o život najmenej 100 ľudí


Tagy: Banské nešťastie Civilné obete zával v bani

Nešťastie v zlatej bani pri hraniciach s Kamerunom zasiahlo stovky banských nádenníkov. Záchranári pokračujú v pátraní po preživších a obetiach. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej ...



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zimbabwe_mine_collapse_86359 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Nešťastie v zlatej bani pri hraniciach s Kamerunom zasiahlo stovky banských nádenníkov. Záchranári pokračujú v pátraní po preživších a obetiach.


Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike (SAR) neďaleko hraníc s Kamerunom.

Nešťastie sa stalo v utorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboye približne 50 kilometrov od mesta Baboua. Pátracie a záchranné práce pokračovali aj v stredu.

Obetí môže pribúdať


Presný počet obetí zatiaľ nie je známy. „V tejto chvíli je pre nás ťažké stanoviť oficiálnu bilanciu,“ povedal predstaviteľ mesta Baboua Laurent Ngon Baba.

Podľa kamerunského denníka Cameroon Tribune boli medzi obeťami najmenej štyria Kamerunčania. Zranených previezli do nemocnice v Baboue.

Podľa prokuratúry v Baboue zával pravdepodobne spôsobilo „zrútenie niekoľkých podzemných štôlní, v ktorých pracovali baníci“.

Hotová katastrofa


Úrady začali vyšetrovanie. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali, ako sa časť pôdy v rozsiahlej povrchovej bani zosunula a pochovala ľudí.

Jeden z baníkov Cédric Mbango opísal udalosť ako „katastrofickú“. „Pôda sa úplne zosunula a pochovala ľudí,“ povedal.

Časté závaly


Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Be-Mbari pri kamerunských hraniciach.

V marci pri závale v bani v obci Ngourroum zahynulo sedem ľudí a vo februári pri nešťastí v Gordi ďalších 20.

 


Zdroj: SITA.sk - Zával v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike pripravil o život najmenej 100 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Banské nešťastie Civilné obete zával v bani
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