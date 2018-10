OSN: Škody po prírodných katastrofách za 20 rokov enormne vzrástli

Na archívnej snímke sopečný dym stúpa z krátera na sopke Shinmoedake. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. októbra (TASR) - Hospodárske straty vyplývajúce zo zemetrasení, erupcií sopiek, záplav, hurikánov či ďalších prírodných katastrof súvisiacich so zmenou klímy dosiahli počas uplynulých 20 rokov celosvetovo takmer 2,9 bilióna dolárov. Vyplýva to zo správy Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof (UNISDR), z ktorej v stredu citovala agentúra AP.Škody spôsobené prírodnými katastrofami v dôsledku zmien klímy v rokoch 1998-2017 narástli oproti predchádzajúcim 20 rokom o 251 percent, uvádza UNISDR.Spojené štáty sa so stratami vo výške 944 miliárd dolárov nachádzajú na prvej priečke zmieneného rebríčka. Ide o takmer dvojnásobok oproti stratám Číny, ktorá je na druhej priečke rebríčka, po nich nasleduje Japonsko, India a Portoriko.Úrad OSN so sídlom vo švajčiarskej Ženeve ďalej konštatuje, že údaje o škodách z rokov 1998-2017 vychádzajú z potvrdených dát. To podľa AP znamená, že uvedených 2,9 bilióna dolárov je pravdepodobne iba zlomok z celkovej straty.Hospodársky vyspelejšie krajiny sa tak v jeho rebríčku nachádzajú na vyšších priečkach. V rozvojových krajinách totiž poisťovanie majetku nie je všeobecne rozšírené.