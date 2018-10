ŠOKUJÚCI PORTRÉT: K. Gott dostal od výtvarníčky z Číny obraz

Na archívnej snímke Karel Gott vystupuje počas festivalu Topfest na letisku v Piešťanoch 1. júla 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Praha/Istanbul/Peking 10. októbra (TASR) - Mladá čínska výtvarníčka Jü Wang, rodáčka z Pekingu, ktorá však viac ako rok žije a pracuje v tureckom Istanbule, sa na jednej zo sociálnych sietí pochválila prvým portrétom českej osobnosti - Karla Gotta.Inšpiráciu našla počas nedávnej návštevy Prahy, počas ktorej počula piesne v interpretácii mnohonásobného československého a českého Zlatého slávika a hneď sa do nich zaľúbila.Na internete si tak našla fotografie "Zlatého hlasu z Prahy" a podľa jednej z nich spred ôsmich rokov vytvorila portrét, ktorý by však "Božského Káju" pravdepodobne nenadchol.Autorka akvarelov a skíc mu totiž síce neprimaľovala súčasnú briadku, avšak vlasy, na ktorých si spevák počas celej kariéry tak nechal záležať, chcela priblížiť realite a stvárnila ich úplne biele. Gottov reálny zovňajšok však zatiaľ nemá takúto podobu.Karel Gott zatiaľ na otázky novinárov, čo hovorí na obraz Jü Wang, ktorá by sa s ním rada stretla osobne, podľa internetového vydania denníka Blesk zatiaľ nereagoval.