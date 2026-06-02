 Meniny má Xénia
 Zo zahraničia

02. júna 2026

OSN varuje pred návratom El Niňa a rastúcim rizikom extrémneho počasia


Tagy: El niňo Extrémne horúčavy Extrémne počasie Generálny tajomník OSN Klimatická zmena

Meteorológovia očakávajú v nasledujúcich mesiacoch vyššie teploty, suchá, prívalové dažde aj silnejšie vlny horúčav.



2.6.2026 (SITA.sk) - Meteorológovia očakávajú v nasledujúcich mesiacoch vyššie teploty, suchá, prívalové dažde aj silnejšie vlny horúčav.

Svetová meteorologická organizácia (WMO) v utorok varovala, že pravdepodobnosť návratu klimatického javu El Niňo v období od júna do augusta dosahuje 80 percent.


Fenomén podľa organizácie výrazne zvyšuje riziko extrémnych prejavov počasia na celom svete.


„Pod vplyvom nezvyčajne teplých vôd v tropickom Pacifiku sa vytvárajú podmienky (pre vznik fenoménu) El Niňo, ktoré ovplyvnia globálne teploty a zrážkové vzorce,“ uviedla agentúra OSN pre počasie a klímu.



Rozsiahle zmeny


El Niňo je prirodzený klimatický jav spojený s otepľovaním povrchových vôd v centrálnej a východnej časti Tichého oceánu.


Vyvoláva rozsiahle zmeny v atmosférickej cirkulácii, vetroch a zrážkach. Objavuje sa približne každé dva až sedem rokov a zvyčajne trvá deväť až dvanásť mesiacov.


WMO uviedla, že pravdepodobnosť rozvoja El Niňa do novembra je už „na úrovni alebo nad 90 percentami“ a väčšina modelov predpokladá minimálne stredne silný priebeh.



Sucho a silné zrážky


Generálna tajomníčka WMO Celeste Sauloová upozornila, že svet sa musí pripraviť na dôsledky vrátane sucha, prívalových dažďov a extrémnych horúčav.


„El Niňo môže zhoršiť sucho a intenzívne zrážky a zvýšiť riziko vĺn horúčav na pevnine aj v oceánoch,“ povedala Sauloová.


Organizácia upozornila, že posledný El Niňo prispel k tomu, že rok 2024 sa stal najteplejším v histórii meraní s priemernou globálnou teplotou približne 1,55 stupňa Celzia nad predindustriálnym priemerom.



Vážne varovanie


Generálny tajomník OSN António Guterres označil príchod El Niňa za vážne klimatické varovanie.


„Svet musí El Niňo vnímať ako naliehavé klimatické varovanie. Tento jav ešte viac rozhorí požiar otepľujúcej sa planéty,“ uviedol Guterres vo videoposolstve.


WMO zároveň zdôraznila, že klimatická zmena síce pravdepodobne nezvyšuje frekvenciu výskytu El Niňa, no zosilňuje jeho následky, keďže teplejšia atmosféra a oceány poskytujú viac energie extrémnym javom.



Horúčavy a menej zrážok


Meteorológovia očakávajú v najbližších mesiacoch nadpriemerné teploty vo väčšine regiónov sveta.


Východná Afrika môže čeliť podpriemerným zrážkam počas obdobia dažďov, južná Ázia slabšiemu monzúnu a Stredná Amerika suchšiemu a teplejšiemu letu.


WMO verí, že včasné varovania pomôžu vládam pripraviť sa najmä v oblastiach poľnohospodárstva, energetiky, zdravotníctva a hospodárenia s vodou.




Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred návratom El Niňa a rastúcim rizikom extrémneho počasia © SITA Všetky práva vyhradené.

Otec štyroch detí zostal v šoku po vyúčtovaní: Štátu má vrátiť vyše 5-tisíc eur, ktoré predtým dostal na daňovom bonuse na deti – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Víza a pobyty pre cudzincov sa budú dať vybaviť rýchlejšie, novela ministerstva vnútra čoskoro nadobudne účinnosť

