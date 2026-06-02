Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Víza a pobyty pre cudzincov sa budú dať vybaviť rýchlejšie, novela ministerstva vnútra čoskoro nadobudne účinnosť
Konania vo veciach národných víz a pobytov pre cudzincov na Slovensku by sa mali zrýchliť. Konštatovalo to Ministerstvo vnútra SR po schválení novely zákona o pobyte cudzincov Národnou radou SR. Novela do nášho právneho poriadku transponuje európsku smernicu o jednotnom povolení na pobyt a zamestnanie. Novela zároveň rieši postavenie odídencov po skončení dočasného útočiska tak, aby nedošlo k výpadku zamestnancov na trhu práce.
Vytvorenie modernejšieho systému
„Ďalšie zmeny vychádzajú z potrieb aplikačnej praxe s cieľom zefektívniť konania, znížiť administratívnu záťaž a posilniť právnu istotu v oblasti pobytu cudzincov a udeľovania víz. Zámerom je vytvoriť modernejší systém v oblasti pobytu cudzincov a súvisiacich agend, ako sú štátne občianstvo, hlásenie pobytu, poskytovanie medzinárodnej ochrany či služby zamestnanosti,“ zdôraznil rezort vnútra.
Novela podľa ministerstva prináša viacero opatrení, od ktorých sa očakáva zrýchlenie konaní vo veciach národných víz a pobytov. „Zavádza sa jasnejšia úprava podávania žiadostí o národné víza, presnejšie sa definujú doklady potrebné na preukázanie účelu pobytu a stanovujú sa lehoty na rozhodovanie príslušných orgánov. Súčasťou zmien je aj predĺženie platnosti národného víza udeľovaného v súvislosti s pobytom z 90 na 120 dní. Tento krok prispeje k zjednoteniu dĺžky platnosti vydávaných národných víz so zámerom zvýšiť právnu istotu žiadateľov aj orgánov verejnej správy,“ skonštatoval rezort vnútra.
Novela zároveň podľa ministerstva podporuje ďalšiu elektronizáciu procesov. Pri vybraných typoch žiadostí sa konkrétne počíta s plne elektronickým podaním, vrátane všetkých príloh, čo má vytvoriť predpoklady aj na využitie moderných technologických nástrojov pri kontrole predkladaných dokladov.
Digitálny rovnopis dokladu v aplikácii
Cudzinci s aktivovaným dokladom o pobyte si podľa novej zákonnej úpravy budú môcť vytvoriť digitálny rovnopis dokladu prostredníctvom aplikácie eDoklady.
„Nebudú ho však môcť využívať pri hraničnej kontrole ani pri niektorých konaniach, pri ktorých je predloženie fyzickej verzie dokladu nevyhnutné z dôvodu preverenia, či doklad o pobyte nebol odcudzený, stratený alebo sfalšovaný,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že doklad o pobyte pre účely jeho elektronického využívania bude možné aktivovať aj mimo policajného pracoviska. Zoznam týchto miest ministerstvo zverejní na svojom webe.
Rezort vnútra v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že aktiváciu dokladu o pobyte cudzinca pre využívanie elektronických služieb si cudzinci v Bratislave môžu vybaviť už len v Klientskom centre Bratislava - Zlaté piesky na Studenej ulici 4 (Obchodné centrum Styla). Túto službu teda neposkytuje ani oddelenie cudzineckej polície v Bratislave.
Na základe novely sa zároveň presnia viaceré podmienky pri udeľovaní a obnovovaní pobytov. „V niektorých prípadoch sa zjednodušuje preukazovanie ubytovania či účelu pobytu, rozširujú sa výnimky z predkladania lekárskeho posudku a upravujú sa pravidlá pri dlhodobom pobyte vrátane preukazovania znalosti slovenského jazyka. Významné zmeny sa dotýkajú prechodného pobytu na účel podnikania. Cieľom je presnejšie preverovanie reálneho prínosu podnikania pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nastavenie jasných pravidiel v prípadoch, keď podnikateľské subjekty neplnia svoje finančné záväzky,“ ozrejmil rezort.
Osobná pozornosť sa venuje odídencom
V oblasti prechodného pobytu na účel zamestnania novela zároveň podľa ministerstva reaguje na európsku legislatívu a aplikačnú prax, najmä pokiaľ ide o jednotné povolenia na pobyt a zamestnanie, lehoty na doplnenie dokladov a podmienky počas obdobia nezamestnanosti.
Osobitná pozornosť sa podľa ministerstva vnútra v rámci novely venuje odídencom po skončení poskytovania dočasného útočiska v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, k čomu by malo dôjsť v marci 2027.
„Cieľom je predísť situácii, aby sa osoby, ktoré sa dnes oprávnene zdržiavajú na našom území, po skončení dočasného útočiska náhle dostali do nelegálneho postavenia. Súčasne sa upravujú aj pravidlá ich ďalšieho pobytu s cieľom podporiť kontinuitu pracovného uplatnenia a stabilitu trhu práce,“ uviedol rezort vnútra. Príjemcovia dočasného útočiska sa tak ešte rok po jeho skončení budú považovať za odídencov a svoje aktivity, najmä zamestnanie, budú môcť vykonávať za nezmenených podmienok.
„V priebehu tohto prechodného obdobia budú môcť odídenci požiadať o vydanie dokladu o pobyte na účel, ktorý na našom území vykonávajú najmenej šesť mesiacov. Prevažne pôjde o štandardné účely, ako sú zamestnanie, štúdium, podnikanie či zlúčenie rodiny, pričom doklad získajú len po bezpečnostnej previerke,“ vysvetlilo ministerstvo.
Zmeny pri štátnom občianstve
Odídenci, ktorí nesplnia podmienky na získanie prechodného pobytu, budú musieť po skončení jednoročného prechodného obdobia našu krajinu opustiť. „Novela tiež upravuje, že vyplácanie príspevku za poskytovanie ubytovania odídencovi bude viazané výlučne na vyhlásené dočasné útočisko,“ uviedol rezort vnútra.
Pokiaľ ide o zmeny pri štátnom občianstve a hlásení pobytu, cieľom je podľa ministerstva zjednodušenie procesu získavania slovenského štátneho občianstva a odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov, najmä vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov a pri vydávaní osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve.
„Žiadosti o občianstvo bude po novom možné podávať aj prostredníctvom zastupiteľských úradov, a to nielen osobne, ale aj elektronicky či poštou. Nový občan sa bude môcť v lehote do 90 dní od prevzatia listiny o udelení slovenského štátneho občianstva prihlásiť na trvalý pobyt aj bez vydaného osvedčenia o štátnom občianstve,“ doplnil rezort vnútra.
Účinnosť by novela mala nadobudnúť od 15. júla, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktoré nadobudnú účinnosť dňom jeho spustenia. Dopravcovia totiž v určených prípadoch nebudú môcť na hraničný priechod dopraviť cudzinca bez cestovného povolenia.
Zdroj: SITA.sk - Víza a pobyty pre cudzincov sa budú dať vybaviť rýchlejšie, novela ministerstva vnútra čoskoro nadobudne účinnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
