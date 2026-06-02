02. júna 2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Otec štyroch detí zostal v šoku po vyúčtovaní: Štátu má vrátiť vyše 5-tisíc eur, ktoré predtým dostal na daňovom bonuse na deti – VIDEO
Tagy: Daňový bonus
2.6.2026 (SITA.sk) - Kauza Miroslava Vondrášeka z Devínskej Novej Vsi naplno odhalila krutú realitu rodín na Slovensku.
Strana Konzervatívci – Kresťanská únia upozorňuje, že vládou zmenený zákon pri výpočte daňového bonusu posudzuje príjem rodičov individuálne, čím diskriminuje a fakticky trestá rodiny s jedným pracujúcim živiteľom.
"Štát trestá pracujúcich rodičov," hovoria predstavitelia Konzervatívcov-KÚ s tým, že "kauza" otca štyroch detí odhalila absurdné diery v daňovom bonuse.
"Prípad otca, od ktorého štát po ročnom zúčtovaní daní žiada vrátenie daňového bonusu na deti vo výške 5175 eur, vyvolal oprávnenú vlnu kritiky. Vládou zmenený zákon totiž pri výpočte bonusu posudzuje príjem rodičov individuálne, čím diskriminuje a fakticky trestá rodiny s jedným pracujúcim živiteľom," hovorí predseda Konzervatívcov – KÚ Milan Krajniak.
Ako informovala strana Konzervatívci-KÚ na utorňajšej tlačovej konferencii, kauza Miroslava Vondrášeka z Devínskej Novej Vsi naplno odhalila krutú realitu rodín na Slovensku.
Otec štyroch detí, ktorý mal dve zamestnania, aby uživil svoju rodinu a zabezpečil jej nové bývanie, zostal po ročnom vyúčtovaní v šoku. Štátu má vrátiť 5175 eur, ktoré predtým dostal na daňovom bonuse na svoje deti. Dôvodom je nespravodlivé nastavenie systému, ktorý rodinu nevníma ako ekonomický celok.
"Keď mi však prišlo vyúčtovanie za rok 2025, pomyslel som si, že sa niekto musel kolosálne pomýliť. Vraj mám nedoplatok 5 175 eur. Viete si ten šok predstaviť. Ako ma informovali na personálnom oddelení, musím vrátiť daňový bonus na deti, pretože moja hrubá mzda z dvoch zamestnaní presiahla 3 600 eur mesačne. A pretože som mal podľa zákona privysoký príjem, štát mi nielenže nepriznal nárok na daňový bonus na deti, ale na základe ročného zúčtovania musím vrátiť sumy bonusu, ktoré mi vyplatili v roku 2025," vysvetľoval v utorok v parlamente Miroslav Vondrášek.
Ako ozrejmila strana Konzervatívci-KÚ, nespravodlivosť je v tom, že zatiaľ čo rodina Miroslava na daňový bonus nárok nemá, rodina v ktorej jeden rodič pracuje napr. ako generálny riaditeľ a druhý zarába priemernú mzdu, bonus dostane. Rodina so štyrmi deťmi s jedným pracujúcim rodičom s hrubou mzdou vo výške dvojnásobku priemernej mzdy a mamou na materskej dovolenke nárok na daňový bonus nemá.
Podľa Krajniaka rodina Miroslava Vondrášeka je ukážkovým príkladom rodiny, ktorú by si mal štát hýčkať a podporovať ju. "Rodičia vychovávajú štyri deti, nič od štátu nechcú a ešte vďaka dvom prácam otca rodiny výraznejšie prispievali štátu daňami a odvodmi. Je neprípustné, aby štát trestal takýchto rodičov, ktorí si zaslúžia našu úctu," uviedol bývalý minister práce a sociálnych vecí.
Poslanec parlamentu Vašečka z Konzervatívcov-KÚ z tohto dôvodu predložil do parlamentu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá túto nespravodlivosť odstraňuje a ktorá rodičov pred vracaním peňazí štátu ochráni. "Vyzývame premiéra Fica, ministra financií Kamenického a vládnych poslancov, aby rodine pána Vondrášeka a ďalším podobným rodinám pomohli a podporili nami predložený návrh zákona. Som presvedčený, že ani vláda nechce, aby prehrával každý - rodiny s deťmi, aj štát na daniach a odvodoch," doplnil ďalej.
Novela zavádza spravodlivejší mechanizmus, ktorý umožňuje legálne zohľadniť spoločné hospodárenie oboch rodičov. "Navrhujeme možnosť zníženia základu dane na polovicu pre účely výpočtu daňového bonusu, čo v praxi znamená, že príjem rodiny sa bude posudzovať férovejšie a lepšie odzrkadlí reálnu životnú situáciu domácnosti," uviedol Vašečka.
"Tento krok zabráni tomu, aby rodiny s jedným pracujúcim živiteľom prichádzali o finančnú podporu na deti len preto, že ich príjmová štruktúra nezapadá do byrokratických tabuliek súčasného zákona," vysvetlil opozičný poslanec. Vašečka zároveň upozornil, že v parlamente na minulej schôdzi nebol schválený ďalší návrh, ktorý by zabezpečil, aby rodiny nemuseli vracať vyplatený daňový bonus pri ročnom zúčtovaní.
Zdroj: SITA.sk - Otec štyroch detí zostal v šoku po vyúčtovaní: Štátu má vrátiť vyše 5-tisíc eur, ktoré predtým dostal na daňovom bonuse na deti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pellegrini prijal prezidentku Severného Macedónska, rokovali o rozširovaní EÚ aj energetickej bezpečnosti
OSN varuje pred návratom El Niňa a rastúcim rizikom extrémneho počasia
