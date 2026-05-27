Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
OSN: Vlna horúčav v Európe je brutálnou pripomienkou klimatickej zmeny
Británia a Francúzsko zaznamenali najteplejšie májové dni v histórii, extrémne teploty zasiahli aj Indiu. Šéf klimatickej sekcie
Zdieľať
Šéf klimatickej sekcie Organizácie Spojených národov (OSN) Simon Stiell v stredu vyhlásil, že rekordná vlna horúčav v západnej Európe je „brutálnou pripomienkou stupňujúcich sa dôsledkov klimatickej krízy“.
Častejšie a extrémnejšie
Británia a Francúzsko tento týždeň zaznamenali najteplejšie májové dni v histórii meraní. Takzvaná tepelná kupola priniesla do západnej Európy teploty typické skôr pre vrchol leta.
„Veda jasne ukazuje, že klimatická zmena spôsobená človekom robí tieto vlny horúčav častejšími a extrémnejšími,“ uviedol Stiell vo vyhlásení. Za „hlavného vinníka“ označil spaľovanie uhlia, ropy a plynu.
Francúzske úrady v utorok informovali najmenej o siedmich úmrtiach spojených s horúčavami, z toho päť ľudí sa utopilo v snahe ochladiť sa vo vode. V Británii sa od nedele utopili štyria tínedžeri.
Horúčavy aj v Indii
Extrémne teploty zasiahli aj Indiu, kde vojaci bojujú s lesnými požiarmi a úrady hlásia úmrtia na úpal.
Platforma AQI uviedla, že 45 najhorúcejších miest sveta sa v stredu nachádzalo práve v Indii, pričom vo všetkých teploty prekročili 43 stupňov Celzia.
„Ochrana ľudských životov, ekonomík a firiem pred extrémnymi horúčavami sa začína oveľa rýchlejším zbavením sa závislosti od fosílnych palív,“ dodal Stiell.
Zdroj: SITA.sk - OSN: Vlna horúčav v Európe je brutálnou pripomienkou klimatickej zmeny © SITA Všetky práva vyhradené.
