Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Sudca Pulman odmietol obžalobu na bývalého prokurátora Kováčika, apeloval na závažné procesné chyby
Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman odmietol obžalobu na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk, ktorému to potvrdil samotný sudca. Dôvodom vrátenia obžaloby prokurátorovi sú podľa Pulmana závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces.
Prokurátor tiež podľa neho nepredložil úplné spisy, vrátane všetkých dôkazov zabezpečených v prípravnom konaní, a obžaloba nespĺňa náležitosti podľa Trestného poriadku.
Portál pripomína, že ide o prípad, kde bol už Kováčik právoplatne odsúdený na osem rokov väzenia a bol už vo výkone trestu. Minister spravodlivosti Boris Susko však rozhodol o jeho prepustení na slobodu. Napokon najvyšší súd vyhovel aj jeho dovolaniu a celý rozsudok zrušil.
„Senát pod vedením Martiny Zeleňákovej konštatoval, že v prípade bol porušený zákon v neprospech Kováčika. Okrem iného konštatoval zaujatosť vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý na prípade pracoval,“ pripomenuli Aktuality.sk.
Zároveň doplnili, že Kováčik je v tomto prípade obžalovaný zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku.
Zdroj: SITA.sk - Sudca Pulman odmietol obžalobu na bývalého prokurátora Kováčika, apeloval na závažné procesné chyby © SITA Všetky práva vyhradené.
