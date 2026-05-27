Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iveta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. mája 2026

Sudca Pulman odmietol obžalobu na bývalého prokurátora Kováčika, apeloval na závažné procesné chyby


Tagy: Aktuality.sk Bývalý špeciálny prokurátor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Monitor sudca Špecializovaného trestného súdu Súdy Trestný poriadok

Dôvodom vrátenia obžaloby prokurátorovi sú podľa Pulmana závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces.



Zdieľať
6a017e1faa892062932922 676x451 27.5.2026 (SITA.sk) - Dôvodom vrátenia obžaloby prokurátorovi sú podľa Pulmana závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces.


Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman odmietol obžalobu na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk, ktorému to potvrdil samotný sudca. Dôvodom vrátenia obžaloby prokurátorovi sú podľa Pulmana závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces.

Náležitosti podľa Trestného poriadku


Prokurátor tiež podľa neho nepredložil úplné spisy, vrátane všetkých dôkazov zabezpečených v prípravnom konaní, a obžaloba nespĺňa náležitosti podľa Trestného poriadku.

Portál pripomína, že ide o prípad, kde bol už Kováčik právoplatne odsúdený na osem rokov väzenia a bol už vo výkone trestu. Minister spravodlivosti Boris Susko však rozhodol o jeho prepustení na slobodu. Napokon najvyšší súd vyhovel aj jeho dovolaniu a celý rozsudok zrušil.

Porušený zákon


„Senát pod vedením Martiny Zeleňákovej konštatoval, že v prípade bol porušený zákon v neprospech Kováčika. Okrem iného konštatoval zaujatosť vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý na prípade pracoval,“ pripomenuli Aktuality.sk.

Zároveň doplnili, že Kováčik je v tomto prípade obžalovaný zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku.


Zdroj: SITA.sk - Sudca Pulman odmietol obžalobu na bývalého prokurátora Kováčika, apeloval na závažné procesné chyby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aktuality.sk Bývalý špeciálny prokurátor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Monitor sudca Špecializovaného trestného súdu Súdy Trestný poriadok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
OSN: Vlna horúčav v Európe je brutálnou pripomienkou klimatickej zmeny
<< predchádzajúci článok
Vallo a Droba sú v Bratislavskom kraji jednoznačnými favoritmi. Ako sa v prieskume umiestnili ostatní kandidáti?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 