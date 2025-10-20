Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Osoba, ktorá pravdepodobne spôsobila tragickú nehodu v Báči, sa prihlásila na polícii. Muž zrážku neprežil – FOTO


Tagy: Polícia Tragická dopravná nehoda

K tragickej dopravnej nehode v obci Báč v okrese Dunajská Streda spred dvoch dní sa polícii v nedeľu prihlásila osoba, ktorá ju pravdepodobne spôsobila. Vyšetrovateľ v ...



Zdieľať
bac nehoda e1760959419804 676x425 20.10.2025 (SITA.sk) - K tragickej dopravnej nehode v obci Báč v okrese Dunajská Streda spred dvoch dní sa polícii v nedeľu prihlásila osoba, ktorá ju pravdepodobne spôsobila. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia pomoci. Naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie vedúce k riadnemu objasneniu tejto tragédie.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


K tragickej udalosti došlo v noci z piatka na sobotu. Približne hodinu pred polnocou prijalo operačné stredisko oznámenie, že na ceste l/63 v obci Báč leží muž. Po príchode policajtov sa už nachádzal v rukách zdravotníkov. Žiaľ, 41 ročný muž svojim zraneniam na mieste podľahol. Vodič po nehode z miesta činu odišiel.


Zdroj: SITA.sk - Osoba, ktorá pravdepodobne spôsobila tragickú nehodu v Báči, sa prihlásila na polícii. Muž zrážku neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Polícia Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
<< predchádzajúci článok
Pochod v centre Bratislavy prinesie dopravné obmedzenia, polícia apeluje na vodičov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 