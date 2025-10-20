|
Pondelok 20.10.2025
|Denník - Správy
20. októbra 2025
Pochod v centre Bratislavy prinesie dopravné obmedzenia, polícia apeluje na vodičov
Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s verejným zhromaždením a pochodom v centre Bratislavy, ktoré sa uskutočnia v utorok 21. októbra od 17:00. Bratislavská ...
Zdieľať
20.10.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s verejným zhromaždením a pochodom v centre Bratislavy, ktoré sa uskutočnia v utorok 21. októbra od 17:00. Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková uvádza, že výrazné dopravné obmedzenia sa môžu vyskytnúť najmä v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Národnej rady SR.
„V dôsledku uvedeného budú bratislavskí dopravní policajti situáciu v cestnej premávke aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy," priblížila hovorkyňa. Vodičov žiadajú, aby sa v čase konania podujatia vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy. Zároveň na nich apelujú, aby sa riadili pokynmi polície.
Zdroj: SITA.sk - Pochod v centre Bratislavy prinesie dopravné obmedzenia, polícia apeluje na vodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
