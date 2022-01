Tím FC Liverpool nemá kto viesť, Klopp aj jeho asistent sú v izolácii, zápas s Arsenalom preložili

Zostava Liverpoolu je oslabená

The Reds sú v Premier League tretí

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Počas prvého tohtoročného víkendu mal pozitívny test na ochorenie COVID-19 nemecký tréner Jürgen Klopp a pri A-tíme anglického klubu FC Liverpool jeho povinnosti prevzal asistent Pepijn Lijnders.Situáciu v organizácii "The Reds" však skomplikovalo, že koronavírus v stredu potvrdili aj u 38-ročného Holanďana.Po Kloppovi tak putoval do povinnej izolácie aj Lijnders, preto na štvrtok naplánovaný semifinálový duel FC Liverpool anglického Ligového pohára proti londýnskemu Arsenalu odložili po dohode klubov na 13. januára, odveta sa uskutoční o sedem dní neskôr.V tíme majú hráčov s ochorením COVID-19, nejaké zranenia a niekoľko hráčov musel klub uvoľniť pre potreby národných tímov na Africký pohár národov.Vedenie Liverpoolu sa po konzultácii so zdravotníckymi autoritami v regióne rozhodlo dočasne uzavrieť aj tréningové centrum.V nedeľu hráči FC Liverpool remizovali v Premier League na pôde londýnskej Chelsea 2:2 a v tabuľke najvyššej anglickej futbalovej súťaže im patrí 3. priečka."The Reds" doteraz nazbierali 42 bodov a len o jeden bod zaostávajú za druhou Chelsea, ktorá odohrala o jeden duel navyše v porovnaní s Liverpoolom.Na čele hodnotenia je s pohodlným náskokom Manchester City.