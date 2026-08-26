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26. augusta 2026
Útok na autobus v ukrajinskej Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti si vyžiadal deväť obetí
Moskvou dosadené úrady označili útok za vojnový zločin; okrem mŕtvych si úder vyžiadal aj viacero zranených. Útok na autobus v Ruskom okupovanej
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Útok na autobus v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny si v stredu vyžiadal deväť obetí. Oznámili to Moskvou dosadené oblastné úrady, pričom útok pripísali ukrajinským silám.
„V dôsledku hrozného útoku zahynulo na mieste osem ľudí,“ uviedol šéf okupačnej správy Leonid Pasečnik. Dodal, že 20-ročná žena neskôr zomrela v nemocnici na následky zranení.
Autobus s 15 cestujúcimi smeroval z mesta Lysyčansk do mesta Stachanov. Pri útoku utrpeli zranenia aj matka zomrelej ženy, ďalšia 18-ročná žena a traja ďalší ľudia.
Pasečnik označil útok za vojnový zločin. Ruské sily majú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny plne pod kontrolou.
Vojna na Ukrajine v auguste prekročila štyri a pol roka a obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na frontových líniách aj vo vzdialenejších oblastiach. Mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi zatiaľ nevedú k pokroku.
Zdroj: SITA.sk - Útok na autobus v ukrajinskej Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti si vyžiadal deväť obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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