Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. júla 2026

Pri streľbe zranili šéfa ruského výrobcu bojových dronov používaných vo vojne na Ukrajine


Tagy: Prestrelka ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt výroba dronov

Vyšetrovatelia prípad preverujú ako pokus o vraždu. O stave Andreja Čerezova úrady zatiaľ neinformovali. Riaditeľ a zakladateľ ruského výrobcu



Zdieľať
gettyimages 1506271668 676x451 29.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia prípad preverujú ako pokus o vraždu. O stave Andreja Čerezova úrady zatiaľ neinformovali.


Riaditeľ a zakladateľ ruského výrobcu bezpilotných lietadiel Andrej Čerezov utrpel v stredu skoro ráno strelné zranenia pri útoku v meste Tula, približne 150 kilometrov južne od Moskvy. Ruská prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu.

Bojujú na Ukrajine


Podľa denníka Izvestija sa Čerezov vracal okolo jednej hodiny ráno domov z práce, keď ho napadol neznámy útočník.

Spoločnosť Ruské laboratórium leteckej dopravy je známa najmä vývojom rodiny bojových dronov Ovod, ktoré ruská armáda nasadzuje vo vojne proti Ukrajine.

„Poškodeného previezli do nemocnice,“ uviedla tulská pobočka Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie.

Manželka počula výstrely


Vyšetrovatelia podľa úradov pokračujú v zisťovaní totožnosti páchateľov aj okolností útoku. O zdravotnom stave Čerezova zatiaľ nezverejnili žiadne podrobnosti.

Denník Izvestija informoval, že jeho manželka počula tri výstrely, útočníka však nevidela. Ukrajinské úrady sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.


Zdroj: SITA.sk - Pri streľbe zranili šéfa ruského výrobcu bojových dronov používaných vo vojne na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prestrelka ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt výroba dronov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Otec Amy Winehouse musí po prehratom spore zaplatiť jej priateľkám takmer milión libier
<< predchádzajúci článok
Pri nehode na motocykli tragicky zahynul oscarový hudobník a herec Glen Hansard

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 