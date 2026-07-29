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29. júla 2026
Pri streľbe zranili šéfa ruského výrobcu bojových dronov používaných vo vojne na Ukrajine
Vyšetrovatelia prípad preverujú ako pokus o vraždu. O stave Andreja Čerezova úrady zatiaľ neinformovali. Riaditeľ a zakladateľ ruského výrobcu
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29.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia prípad preverujú ako pokus o vraždu. O stave Andreja Čerezova úrady zatiaľ neinformovali.
Riaditeľ a zakladateľ ruského výrobcu bezpilotných lietadiel Andrej Čerezov utrpel v stredu skoro ráno strelné zranenia pri útoku v meste Tula, približne 150 kilometrov južne od Moskvy. Ruská prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu.
Podľa denníka Izvestija sa Čerezov vracal okolo jednej hodiny ráno domov z práce, keď ho napadol neznámy útočník.
Spoločnosť Ruské laboratórium leteckej dopravy je známa najmä vývojom rodiny bojových dronov Ovod, ktoré ruská armáda nasadzuje vo vojne proti Ukrajine.
„Poškodeného previezli do nemocnice,“ uviedla tulská pobočka Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie.
Vyšetrovatelia podľa úradov pokračujú v zisťovaní totožnosti páchateľov aj okolností útoku. O zdravotnom stave Čerezova zatiaľ nezverejnili žiadne podrobnosti.
Denník Izvestija informoval, že jeho manželka počula tri výstrely, útočníka však nevidela. Ukrajinské úrady sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
Zdroj: SITA.sk - Pri streľbe zranili šéfa ruského výrobcu bojových dronov používaných vo vojne na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Riaditeľ a zakladateľ ruského výrobcu bezpilotných lietadiel Andrej Čerezov utrpel v stredu skoro ráno strelné zranenia pri útoku v meste Tula, približne 150 kilometrov južne od Moskvy. Ruská prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu.
Bojujú na Ukrajine
Podľa denníka Izvestija sa Čerezov vracal okolo jednej hodiny ráno domov z práce, keď ho napadol neznámy útočník.
Spoločnosť Ruské laboratórium leteckej dopravy je známa najmä vývojom rodiny bojových dronov Ovod, ktoré ruská armáda nasadzuje vo vojne proti Ukrajine.
„Poškodeného previezli do nemocnice,“ uviedla tulská pobočka Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie.
Manželka počula výstrely
Vyšetrovatelia podľa úradov pokračujú v zisťovaní totožnosti páchateľov aj okolností útoku. O zdravotnom stave Čerezova zatiaľ nezverejnili žiadne podrobnosti.
Denník Izvestija informoval, že jeho manželka počula tri výstrely, útočníka však nevidela. Ukrajinské úrady sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
Zdroj: SITA.sk - Pri streľbe zranili šéfa ruského výrobcu bojových dronov používaných vo vojne na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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