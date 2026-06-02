Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Pellegrini prijal prezidentku Severného Macedónska, rokovali o rozširovaní EÚ aj energetickej bezpečnosti – VIDEO, FOTO
Slovensko podľa prezidenta podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený západný Balkán je v strategickom záujme celej Európy. Uviedol to v utorok ...
2.6.2026 (SITA.sk) - Slovensko podľa prezidenta podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska.
Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený západný Balkán je v strategickom záujme celej Európy. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Siľanovskou-Davkovou, ktorá pricestovala na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Slovensko podľa jeho slov podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska.
"Robíme to ako priateľ, partner aj ako spojenec," povedal prezident. Jednou z hlavných tém rokovania bolo rozširovanie Európskej únie o krajiny západného Balkánu, a to najmä v kontexte prístupového procesu Severného Macedónska do EÚ. Pellegrini zdôraznil, že Severné Macedónsko je členom NATO, kandidátskou krajinou Európskej únie a zároveň je súčasť regiónu, ktorého stabilita je kľúčová pre celú Európu.
"Ako dlhodobo hovorím, Európa musí rozširovať svoje pásmo stability. Západný Balkán nesmie zostať priestorom neistoty, čakania a geopolitického súperenia. Ak chce byť Európska únia dôveryhodná, musí zostať otvorená pre krajiny, ktoré plnia postupne dohodnuté podmienky," skonštatoval Pellegrini s tým, že Európska únia dnes stojí pred otázkou, či sa bude rozširovať alebo bude stagnovať.
Upozornil, že prístupový proces musí byť férový a s rovnakými pravidlami pre všetkých. Ako uviedol, kandidátske krajiny musia plniť dohodnuté kritériá a Európska únia musí dávať jasný signál, že splnenie podmienok prináša aj konkrétny posun. Dodal, že práve to vplýva aj na dôveru občanov kandidátskych krajín.
Hlavy štátov sa dotkli aj témy aktuálnej bezpečnostnej situácie a zhodli sa na potrebe diplomatického riešenia pre trvalý mier na Ukrajine. Obaja sa zúčastnia na júlovom samite NATO v Ankare a majú záujem, aby Európa bola silnejším a spoľahlivejším pilierom bezpečnosti a obrany v Severoatlantickej aliancii.
Diskutovali tiež o energetickej bezpečnosti, a to v kontexte diverzifikácie, nových prepojení a realistických investícií. Prezident vyzdvihol, že Slovensko a Severné Macedónsko má priateľské, nekonfliktné a otvorené vzťahy. Pripomenul podpísanie Memoranda o hospodárskej spolupráci počas jeho oficiálnej návštevy v Skopje v októbri minulého roka.
"Podnikateľské kontakty, zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, rezortné návštevy aj rastúci záujem firiem ukazujú, že potenciál našich vzťahov je reálny," skonštatoval prezident. Poznamenal, že aj keď sú v súčasnosti naše ekonomiky spojené najmä cez automobilový priemysel, elektrotechniku či potravinové reťazce, možnosti sú podľa neho omnoho väčšie.
Spomenul napríklad oblasť energetiky, digitalizácie, infraštruktúry, zdravotníctva, poľnohospodárstva, ale aj cestovný ruch a slovenský export. Zároveň vyzdvihol priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Skopje, čo pomáha turizmu, podnikaniu aj kontaktu medzi občanmi a rozvíjaniu vzťahov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal prezidentku Severného Macedónska, rokovali o rozširovaní EÚ aj energetickej bezpečnosti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prístupový proces musí byť férový
Energetická bezpečnosť
Trump poveril vedením tajných služieb lojálneho spojenca bez skúseností
Otec štyroch detí zostal v šoku po vyúčtovaní: Štátu má vrátiť vyše 5-tisíc eur, ktoré predtým dostal na daňovom bonuse na deti – VIDEO
