 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Otec týraného bábätka z Galanty je na slobode, matka skončila v nemocnici


Muž obvinený z týrania len štvormesačného dieťaťa bol na príkaz prokurátora prepustený a bude stíhaný na slobode. Matka dieťaťa bola z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu hospitalizovaná v ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Muž obvinený z týrania len štvormesačného dieťaťa bol na príkaz prokurátora prepustený a bude stíhaný na slobode. Matka dieťaťa bola z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu hospitalizovaná v nemocnici.


V súvislosti s prípadom v okrese Galanta o tom informovala trnavská krajská polícia. Štvormesačné dieťa v piatok 7. novembra dopoludnia previezli do jednej z bratislavských nemocníc s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami.

Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti a po zistení prvotných informácií si prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Galanty.

Okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie rodičom dieťaťa, 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, a to za zločin týrania blízkej a zverenej osoby a navrhol ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí rodičom bábätka trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.

Zdroj: SITA.sk - Otec týraného bábätka z Galanty je na slobode, matka skončila v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

