Streda 13.8.2025
13. augusta 2025
Otras v kauze vyhrážok českým a slovenským školám, podozrivý mladistvý utiekol do Bieloruska
Prípad preverovania e-mailových vyhrážok českým a slovenským školám dostal podľa zistení portálu iROZHLAS.cz ranu. Podozrivý Ukrajinec utiekol do Bieloruska. Predpokladá sa, že sa nakoniec ukryje v Rusku. ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Prípad preverovania e-mailových vyhrážok českým a slovenským školám dostal podľa zistení portálu iROZHLAS.cz ranu. Podozrivý Ukrajinec utiekol do Bieloruska. Predpokladá sa, že sa nakoniec ukryje v Rusku. „Muž je podozrivý, že v septembri 2024 poslal školám, vzdelávacím inštitúciám a strediskám voľného času v Českej republike, Lotyšsku a na Slovensku tisíce e-mailových správ, v ktorých hrozil výbuchmi," informovala česká polícia tento rok 16. júla, keď v spolupráci so slovenskými a ukrajinskými kolegami zadržala podozrivého v ukrajinskom meste Dnipro.
Redakcia iROZHLAS.cz hovorila s dvoma zdrojmi z bezpečnosti komunity, ktorí kauzu poznajú. „Na Ukrajine ho vypočuli, prepustili a on utiekol do Bieloruska,“ povedal redakcii jeden zdroj. „Máte správne informácie,“ povedal druhý zdroj. Česká bezpečnostná komunita predpokladá, že cieľovou destináciou podozrivého je Rusko. „Ak sa už tam nenachádza teraz,“ podotkol druhý zdroj.
K vypátraniu podozrivého v Dnipre prispeli aj poznatky získané českou Bezpečnostnou informačnou službou. Česká rozviedka po jeho zadržaní uviedla, že aktivity útočníka proti školám pravdepodobne financoval aktér z Ruska. „Jednoznačne sa tým tá ruská linka potvrdzuje,“ podotkol k úteku páchateľa jeden zo zdrojov.
Z Ukrajiny mohol podozrivý zmiznúť vďaka veku, keďže ešte nemá 18 rokov. Ukrajinské zákony neumožňujú takto mladého človeka poslať do väzby. Takže potom, ako útočníka spoločný vyšetrovací tím Čechov, Ukrajincov a Slovákov vypočul, zaistil jeho počítačovú techniku a vykonal prehliadky dvoch priestorov, ho musel prepustiť. Aktuálny vývoj kauzy české orgány odmietli pre iROZHLAS.cz komentovať. „Môžem maximálne významne mlčať,“ uviedol český zástupca v Eurojuste Pavel Zeman, ktorý zodpovedal za spoluprácu vyšetrovacích tímov.
Prípad sprevádzala verejná roztržka medzi českou a slovenskou stranou. Slováci zverejnili informáciu o zadržaní mladistvého bez toho, aby to koordinovali s českou a ukrajinskou stranou, píše iROZHLAS.cz. Navyše v oficiálnom oznámení vynechali podozrenie, neskôr vyslovené českou rozviedkou, na angažmán ruského aktéra v aktivite útočníka, dodáva portál.
Zdroj: SITA.sk - Otras v kauze vyhrážok českým a slovenským školám, podozrivý mladistvý utiekol do Bieloruska © SITA Všetky práva vyhradené.
