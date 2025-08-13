Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 13. augusta 2025

13. augusta 2025

V bratislavskej Petržalke zrazil vlak muža, zraneniam na mieste podľahol


V bratislavskej Petržalke zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, oznámenie o tragickej nehode za Železničnou stanicou Petržalka v smere do Rusoviec prijali v ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - V bratislavskej Petržalke zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, oznámenie o tragickej nehode za Železničnou stanicou Petržalka v smere do Rusoviec prijali v stredu krátko pred 13:00. Podľa polície neznámy muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku.


Rušňovodič aj napriek okamžitej snahe a použitia bŕzd zrážke zabrániť nedokázal, v dôsledku čoho muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia.

Dychová skúška o rušňovodiča skončila s negatívnym výsledkom. Doprava je v danom úseku zastavená. Poverený policajt začal trestné stíhanie e vo veci trestného činu usmrtenia.

Zdroj: SITA.sk - V bratislavskej Petržalke zrazil vlak muža, zraneniam na mieste podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda Zrážka vlaku s osobou
