
13. augusta 2025
V bratislavskej Petržalke zrazil vlak muža, zraneniam na mieste podľahol
V bratislavskej Petržalke zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, oznámenie o tragickej nehode za Železničnou stanicou Petržalka v smere do Rusoviec prijali v ...
Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - V bratislavskej Petržalke zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, oznámenie o tragickej nehode za Železničnou stanicou Petržalka v smere do Rusoviec prijali v stredu krátko pred 13:00. Podľa polície neznámy muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku.
„Rušňovodič aj napriek okamžitej snahe a použitia bŕzd zrážke zabrániť nedokázal, v dôsledku čoho muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia.
Dychová skúška o rušňovodiča skončila s negatívnym výsledkom. Doprava je v danom úseku zastavená. Poverený policajt začal trestné stíhanie e vo veci trestného činu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - V bratislavskej Petržalke zrazil vlak muža, zraneniam na mieste podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
„Rušňovodič aj napriek okamžitej snahe a použitia bŕzd zrážke zabrániť nedokázal, v dôsledku čoho muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia.
Dychová skúška o rušňovodiča skončila s negatívnym výsledkom. Doprava je v danom úseku zastavená. Poverený policajt začal trestné stíhanie e vo veci trestného činu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - V bratislavskej Petržalke zrazil vlak muža, zraneniam na mieste podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
