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21. júla 2026
Otravu tisícov ľudí v Severnom Macedónsku spôsobila voda kontaminovaná fekálnymi baktériami
Prokuratúra vyšetruje troch podozrivých, ktorí podľa nej nezákonnou manipuláciou s čerpacími zariadeniami znečistili verejný vodovod. Hromadnú otravu v
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21.7.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra vyšetruje troch podozrivých, ktorí podľa nej nezákonnou manipuláciou s čerpacími zariadeniami znečistili verejný vodovod.
Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3 100 ľudí, spôsobila pitná voda kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií.
V utorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody.
Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti.
Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky.
Rozbory vzoriek preukázali, že koncentrácia koliformných baktérií, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo fekáliách, bola takmer 50-násobne vyššia, ako povoľujú hygienické normy.
„Vyšetrovanie bolo začaté voči trom osobám pre podozrenie zo spáchania závažných trestných činov proti životnému prostrediu a prírode znečistením pitnej vody,“ uviedla prokuratúra.
Polícia už v pondelok zadržala riaditeľa miestnej vodárenskej spoločnosti a dvoch jej zamestnancov pre podozrenie zo znečistenia vodovodného systému.
Prvé prípady otravy zaznamenali zdravotníci 14. júla, hoci výsledky analýz z 13. júla ešte označili vodu za bezpečnú.
V meste, kde cez víkend vyhlásili epidémiu a teploty presahujú 35 stupňov Celzia, platí od piatka zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu.
Obyvatelia majú využívať balenú vodu a vláda zabezpečuje každodenné dodávky 50-tisíc litrov pitnej vody.
Zdroj: SITA.sk - Otravu tisícov ľudí v Severnom Macedónsku spôsobila voda kontaminovaná fekálnymi baktériami © SITA Všetky práva vyhradené.
Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3 100 ľudí, spôsobila pitná voda kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií.
V utorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody.
Otrávená voda
Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti.
Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky.
Zadržali riaditeľa
Rozbory vzoriek preukázali, že koncentrácia koliformných baktérií, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo fekáliách, bola takmer 50-násobne vyššia, ako povoľujú hygienické normy.
„Vyšetrovanie bolo začaté voči trom osobám pre podozrenie zo spáchania závažných trestných činov proti životnému prostrediu a prírode znečistením pitnej vody,“ uviedla prokuratúra.
Polícia už v pondelok zadržala riaditeľa miestnej vodárenskej spoločnosti a dvoch jej zamestnancov pre podozrenie zo znečistenia vodovodného systému.
Nesmú piť vodu
Prvé prípady otravy zaznamenali zdravotníci 14. júla, hoci výsledky analýz z 13. júla ešte označili vodu za bezpečnú.
V meste, kde cez víkend vyhlásili epidémiu a teploty presahujú 35 stupňov Celzia, platí od piatka zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu.
Obyvatelia majú využívať balenú vodu a vláda zabezpečuje každodenné dodávky 50-tisíc litrov pitnej vody.
Zdroj: SITA.sk - Otravu tisícov ľudí v Severnom Macedónsku spôsobila voda kontaminovaná fekálnymi baktériami © SITA Všetky práva vyhradené.
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