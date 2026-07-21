Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. júla 2026

Otravu tisícov ľudí v Severnom Macedónsku spôsobila voda kontaminovaná fekálnymi baktériami


Tagy: Baktérie kontaminácia vody Otrava Trestné stíhanie

Prokuratúra vyšetruje troch podozrivých, ktorí podľa nej nezákonnou manipuláciou s čerpacími zariadeniami znečistili verejný vodovod. Hromadnú otravu v



Zdieľať
gettyimages 2213445260 676x380 21.7.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra vyšetruje troch podozrivých, ktorí podľa nej nezákonnou manipuláciou s čerpacími zariadeniami znečistili verejný vodovod.


Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3 100 ľudí, spôsobila pitná voda kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií.

V utorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody.

Otrávená voda


Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti.

Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky.

Zadržali riaditeľa


Rozbory vzoriek preukázali, že koncentrácia koliformných baktérií, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo fekáliách, bola takmer 50-násobne vyššia, ako povoľujú hygienické normy.

„Vyšetrovanie bolo začaté voči trom osobám pre podozrenie zo spáchania závažných trestných činov proti životnému prostrediu a prírode znečistením pitnej vody,“ uviedla prokuratúra.

Polícia už v pondelok zadržala riaditeľa miestnej vodárenskej spoločnosti a dvoch jej zamestnancov pre podozrenie zo znečistenia vodovodného systému.

Nesmú piť vodu


Prvé prípady otravy zaznamenali zdravotníci 14. júla, hoci výsledky analýz z 13. júla ešte označili vodu za bezpečnú.

V meste, kde cez víkend vyhlásili epidémiu a teploty presahujú 35 stupňov Celzia, platí od piatka zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu.

Obyvatelia majú využívať balenú vodu a vláda zabezpečuje každodenné dodávky 50-tisíc litrov pitnej vody.


Zdroj: SITA.sk - Otravu tisícov ľudí v Severnom Macedónsku spôsobila voda kontaminovaná fekálnymi baktériami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baktérie kontaminácia vody Otrava Trestné stíhanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Silné Slovensko môže stáť iba na silných mestách a obciach, uviedol Božik pri príležitosti výročia narodenia Štefánika
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda v Trebišove si vyžiadala život dieťaťa, polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 