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21. júla 2026
Silné Slovensko môže stáť iba na silných mestách a obciach, uviedol Božik pri príležitosti výročia narodenia Štefánika
Mestá a obce si pripomínajú život, dielo a odkaz M. R. Štefánika. Mestá a obce si pripomínajú život, dielo a odkaz Milana ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Mestá a obce si pripomínajú život, dielo a odkaz M. R. Štefánika.
Mestá a obce si pripomínajú život, dielo a odkaz Milana Rastislava Štefánika. „Bol vedcom svetového formátu, astronómom, diplomatom, generálom francúzskej armády, politikom a predovšetkým veľkým vlastencom, ktorý celý svoj život zasvätil službe slobode, demokracii a budúcnosti slovenského národa,“ vyzdvihol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti 146. výročia jeho narodenia.
Pripomenul, že Milan Rastislav Štefánik spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom zohral rozhodujúcu úlohu pri vzniku prvej Československej republiky. Svoju víziu pritom postavil na slobode, zodpovednosti, vzdelanosti, solidarite a službe verejnému záujmu. Tieto hodnoty sú podľa ZMOS rovnako aktuálne dodnes.
„Práve mestá a obce sú miestom, kde sa hodnoty demokracie každodenne pretavujú do konkrétnych činov. V samosprávach sa rozhoduje o kvalite života ľudí, o rozvoji komunít, o vzdelávaní, kultúre, sociálnej súdržnosti i ochrane verejného priestoru. Silné Slovensko môže stáť iba na silných mestách a obciach, ktoré majú vytvorené podmienky na zodpovedný rozvoj a službu svojim obyvateľom,“ zdôraznil Božik s tým, že poslaním ZMOS je práve dôsledné obhajovanie postavenia samospráv a vytváranie podmienok pre napĺňanie potrieb občanov.
„Je to služba ľuďom, ktorá je v mnohom blízka odkazu Milana Rastislava Štefánika: pracovať s odvahou, zodpovednosťou a víziou pre spoločné dobro,“ doplnil predseda ZMOS. Mestá a obce si tak v utorok s úctou pripomínajú život, dielo a odkaz Štefánika, ktorý by mal podľa ZMOS aj naďalej všetkých spájať v úsilí budovať Slovensko ako krajinu slobodných, spolupracujúcich a zodpovedných komunít.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Brezovej pod Bradlom. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, v rokoch 1914 – 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného československého štátu.
Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle nad svojou rodnou obcou.
Zdroj: SITA.sk - Silné Slovensko môže stáť iba na silných mestách a obciach, uviedol Božik pri príležitosti výročia narodenia Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestá a obce si pripomínajú život, dielo a odkaz Milana Rastislava Štefánika. „Bol vedcom svetového formátu, astronómom, diplomatom, generálom francúzskej armády, politikom a predovšetkým veľkým vlastencom, ktorý celý svoj život zasvätil službe slobode, demokracii a budúcnosti slovenského národa,“ vyzdvihol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti 146. výročia jeho narodenia.
Pripomenul, že Milan Rastislav Štefánik spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom zohral rozhodujúcu úlohu pri vzniku prvej Československej republiky. Svoju víziu pritom postavil na slobode, zodpovednosti, vzdelanosti, solidarite a službe verejnému záujmu. Tieto hodnoty sú podľa ZMOS rovnako aktuálne dodnes.
Silné mestá a obce znamenajú silné Slovensko
„Práve mestá a obce sú miestom, kde sa hodnoty demokracie každodenne pretavujú do konkrétnych činov. V samosprávach sa rozhoduje o kvalite života ľudí, o rozvoji komunít, o vzdelávaní, kultúre, sociálnej súdržnosti i ochrane verejného priestoru. Silné Slovensko môže stáť iba na silných mestách a obciach, ktoré majú vytvorené podmienky na zodpovedný rozvoj a službu svojim obyvateľom,“ zdôraznil Božik s tým, že poslaním ZMOS je práve dôsledné obhajovanie postavenia samospráv a vytváranie podmienok pre napĺňanie potrieb občanov.
„Je to služba ľuďom, ktorá je v mnohom blízka odkazu Milana Rastislava Štefánika: pracovať s odvahou, zodpovednosťou a víziou pre spoločné dobro,“ doplnil predseda ZMOS. Mestá a obce si tak v utorok s úctou pripomínajú život, dielo a odkaz Štefánika, ktorý by mal podľa ZMOS aj naďalej všetkých spájať v úsilí budovať Slovensko ako krajinu slobodných, spolupracujúcich a zodpovedných komunít.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Brezovej pod Bradlom. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, v rokoch 1914 – 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného československého štátu.
Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle nad svojou rodnou obcou.
Zdroj: SITA.sk - Silné Slovensko môže stáť iba na silných mestách a obciach, uviedol Božik pri príležitosti výročia narodenia Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.
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